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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شبكة أمريكية: ترامب يسعى لاستمالة بوتين لحثه على التفاوض من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا

ترامب
ترامب
أ ش أ

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى استمالة نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر إبداء الود وتوجيه الإشادات إليه، في محاولة لحث موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الشبكة أن مبعوث ترامب الرئيسي للتفاوض بشأن الحرب، ستيف ويتكوف، وصف بوتين بأنه "رجل إنساني" خلال زيارة إلى مدينة سان بطرسبرج، بمناسبة الإفراج عن المعلم الأمريكي المتقاعد ستيفن هوبارد، الذي احتجزته روسيا منذ عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ترامب اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة خطوات من شأنها تعزيز موقف روسيا ومكانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دوليا، بالتزامن مع تصاعد انتقادات الرئيس الأمريكي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال ترامب إنه كان ينبغي أن ينهي الحرب منذ وقت طويل، معتبرا أن الوقت قد حان لتولي شخص آخر التفاوض نيابة عن أوكرانيا.

ونقل التقرير عن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق روبرت أوبراين قوله إن ترامب يستخدم المجاملات والود لدفع بوتين إلى التفاوض، بعدما أخفقت محاولات سابقة في إقناعه بالجلوس إلى طاولة الحوار.

ولفت التقرير إلى عدد من الخطوات التي اتخذها ترامب تجاه بوتين، من بينها دعوته للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة في ديسمبر المقبل بمنتجع ترامب للجولف في دورال بولاية فلوريدا، وإبداء استعداده لعقد اجتماع ثلاثي يضم الرئيسين الروسي والصيني شي جين بينغ لمناقشة الأسلحة النووية، فضلا عن شكره بوتين في التاسع من أكتوبر الجاري عقب اتفاق بشأن ضخ كميات كبيرة من الديزل الروسي في الأسواق العالمية.

شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية ترامب نظيره الروسي

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