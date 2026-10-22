مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (230.76) نقطة، ليصل إلى مستوى (9695.86) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - (329) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (13) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (255) شركة.

وكانت أسهم شركات الاتحاد، وجازادكو، والعربية، و(يو سي آي سي)، والراجحي ريت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وأبو معطي، وأسمنت أم القرى، وصالح الراشد، ووفرة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(10.00%)، فيما كانت أسهم شركات الكثيري، وأمريكانا، وحديد وطني، وكيان السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والصناعات الكهربائية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (168.89) نقطة، ليصل إلى مستوى (21427.16) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (32) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (5.6) ملايين ريال.