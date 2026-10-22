برلماني: منتدى مصر 2026 يعزز الحوار حول التنمية والهوية الوطنية

أكد اللواء إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، أهمية تعزيز الوعي الوطني ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار الدولة المصرية يتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع، وترسيخ الانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة.

منتدى مصر 2026 يفتح ملفات الوعي والهوية الوطنية

وأوضح فتح الباب أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال منتدى مصر 2026، بحضور رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، يعكس أهمية الحوار حول قضايا التنمية والهوية الوطنية والتحديات التي تواجه المجتمع المصري.

وأضاف أن مناقشة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار المعلومات المضللة تمثل محورًا مهمًا في تعزيز قدرة المواطنين على التمييز بين المعلومات الموثوقة والشائعات، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

الوعي بالتاريخ ضرورة لحماية الأجيال الجديدة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تأكيد الرئيس السيسي ضرورة الحفاظ على الذاكرة الوطنية، وتعريف الشباب والأطفال بالتحديات التي مرت بها مصر خلال السنوات السابقة، بما يساعدهم على فهم قيمة مؤسسات الدولة والاستقرار، دون إغفال أهمية الاختلاف في الرؤى وحرية النقاش المسؤول.

وشدد على أن الوعي بالتاريخ يمثل ركيزة أساسية لفهم الحاضر، وتكوين رؤية أكثر إدراكًا للتحديات التي تواجه الدولة، مؤكدًا أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية.

مواجهة الشائعات تبدأ بالمعلومة الدقيقة

وأكد النائب أن إتاحة البيانات والمعلومات الدقيقة أمام المواطنين تسهم في الحد من انتشار الشائعات، مشددًا على أهمية التواصل الفعال بين الحكومة والرأي العام، وشرح القرارات والإجراءات المتخذة وأهدافها والنتائج المستهدفة منها.

ولفت إلى أن التعامل مع المعلومات المتداولة عبر المنصات الرقمية يحتاج إلى التحقق من المصادر وعدم الانسياق وراء المحتوى المضلل، بما يحافظ على وعي المجتمع ويحد من تأثير الأخبار غير الدقيقة.

الأسرة شريك أساسي في بناء الوعي الرقمي

وأوضح فتح الباب أن الأسرة المصرية تؤدي دورًا محوريًا في توجيه استخدام الأبناء للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور الرقمي والوقاية من مخاطره، بالتوازي مع دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر الثقافة الرقمية.

التنمية والاستقرار مسؤولية الأجيال

واختتم النائب بالتأكيد على أهمية متابعة ما يعرضه المنتدى من بيانات بشأن مشروعات التنمية وما تحقق في مختلف القطاعات، إلى جانب التحديات والبدائل المستقبلية، معتبرًا أن إطلاع المواطنين على الحقائق يدعم قدرتهم على تقييم جهود التنمية وفهم انعكاساتها على حياتهم اليومية.