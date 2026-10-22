قطر تدين استهداف جماعة الحوثي مطار الملك فهد الدولي في السعودية

أدانت دولة قطر استهداف جماعة الحوثي مطار الملك فهد الدولي في الدمام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين وأضرار مادية، وعدّته انتهاكًا خطيرًا لسيادة السعودية، وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية «قنا» اليوم الخميس، تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، وأكدت أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعبّرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.