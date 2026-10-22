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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية يوم البيئة 2026 تحت شعار حالة طوارئ في المتوسط

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي احتفالية يوم البيئة 2026 تحت شعار "حالة طوارئ في المتوسط" يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية التي تواجه البحر المتوسط والمدن الساحلية، وخاصة مدينة الإسكندرية.
تأتي الاحتفالية في إطار حرص مركز القبة السماوية العلمي على نشر الثقافة العلمية والبيئية بين النشء وتشجيع الطلاب على فهم القضايا البيئية المعاصرة والتفاعل معها من خلال أنشطة تعليمية وتجارب تفاعلية تربط المعرفة العلمية بالحياة اليومية وتبرز أهمية دور الأفراد والمجتمعات في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من العروض التفاعلية وورش العمل التعليمية التي يقدمها العارضون ومركز القبة السماوية العلمي، حيث يتعرف الطلاب على عدد من الموضوعات البيئية المهمة من بينها الحفاظ على التربة من أجل كوكب أفضل، والطاقة المتجددة وغير المتجددة، ومخاطر التخلص غير الآمن من النفايات، والاحتباس الحراري وتأثيره على البيئة، والتكلفة البيئية الخفية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تأثير التلوث على المدن الساحلية، مع التركيز على التحديات التي تواجه مدينة الإسكندرية والبيئة البحرية للبحر المتوسط.
وتُختتم الفعاليات بعرض المسرح الأسود محاكمة في الأعماق، الذي يجسد قصة مجموعة من الكائنات البحرية التي تقاضي الإنسان بسبب إلقائه المخلفات البلاستيكية في المحيطات. ويسلط العرض الضوء على الآثار السلبية للتلوث البلاستيكي على الكائنات البحرية والنظم البيئية مؤكدًا أهمية الحد من التلوث والحفاظ على الحياة البحرية.
وتشهد الاحتفالية مشاركة20 مدرسة ومؤسسة تعليمية من محافظتي الإسكندرية والبحيرة، بما يعكس اهتمام المؤسسات التعليمية بنشر الوعي البيئي بين الطلاب وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على التحديات البيئية والمشاركة في تعزيز الممارسات المستدامة.
ومن خلال هذه الاحتفالية، يسعى مركز القبة السماوية العلمي إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة والمسؤولية البيئية لدى الطلاب، وتشجيعهم على تبني سلوكيات إيجابية تسهم في الحد من التلوث وحماية النظم البيئية وإدراك مسؤوليتهم تجاه البحر المتوسط ومدنهم الساحلية بما يساعد على إعداد جيل أكثر وعيًا بالتحديات البيئية وأكثر قدرة على المشاركة في مواجهتها.
تبدأ فعاليات الاحتفالية في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وتستمر حتى الواحدة والنصف ظهرًا، وذلك في القاعة الكبرى وقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ حالة طوارئ في المتوسط الحفاظ على الحياة البحرية

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