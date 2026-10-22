إطلاق نار قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه تلقى بلاغاً أولياً بشأن حادث إطلاق نار في منطقة هومش بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف جيش الاحتلال أن التفاصيل قيد المراجعة حالياً وأن جنوداً "إسرائيليين" قد تم إرسالهم إلى مكان الحادث.

قوات الاحتلال تقتل رجل سوري من ذوي الاحتياجات الخاصة

في تطور منفصل، أفادت وسائل الإعلام السورية عن مقتل رجل سوري من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص جنود إسرائيليين خلال غارة على قرية في جنوب البلاد ليلاً.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية "سانا" أن "مدنياً من ذوي الاحتياجات الخاصة قُتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس خلال توغل في مدينة جملا".

تقع مدينة جاملا على بعد حوالي كيلومترين من الحدود الإسرائيلية، داخل منطقة عازلة تسيطر عليها قوات الدفاع الإسرائيلية.

أفادت وكالة سانا بأن القوات داهمت الحي الشرقي للقرية و"نشرت قناصة على أسطح المباني السكنية أثناء استمرار تحركاتها في المنطقة".