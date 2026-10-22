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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عشية توجهه إلى ⁧‫مصر⁩.. أمين عام الأمم المتحدة يشدد على ضرورة وقف توسع الحرب

أمين عام الأمم المتحدة
أمين عام الأمم المتحدة
أ ش أ

شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على ضرورة وقف توسع الحرب، وحماية المدنيين وإتاحة المجال للدبلوماسية والسلام، مؤكدًا أن تداعيات الصراعات تمتد من ساحات القتال إلى أسعار الغذاء والطاقة وتكاليف المعيشة.

وحذر جوتيريش، من أن تصاعد النزاعات وتوسع نطاقها يحملان عواقب بعيدة المدى، تؤدي إلى مضاعفة المعاناة الإنسانية وتعميق أوجه التفاوت في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن "المسافة بين مضيق هرمز ومنزل عائلة ما أو سوق في قرية، أقصر مما نتصور".

وفي تصريحات للصحفيين في نيويورك عشية توجهه إلى مصر غدًا الجمعة، أشار جوتيريش إلى حالة الإحباط التي يعبر عنها الناس في مختلف بقاع الأرض، بما في ذلك أوروبا، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، وتضاؤل فرص الشباب في تحقيق مستقبل أفضل، "يريد الناس الأمن في كل مكان، ويريدون الكرامة، ويريدون من الحكومات والمؤسسات الدولية أن تقدم ما يلزم".

وندد جوتيريش بأعمال العنف والتدمير "التي لا يمكن السكوت عنها"، مشددًا على أن ذلك لا ينبغي أن يحجب "المظالم المشروعة والحقيقية للعديد من المحتجين السلميين"، والتي لا يمكن فصلها عن حالة الاضطراب الأوسع التي يشهدها العالم اليوم.

وأوضح قائلا "في سياق المناخ، نعرف ظاهرة النينيو بأنها اضطراب يحدث في جزء من الكوكب، فيؤدي إلى اختلال أنماط الطقس ويقلب حياة الناس رأسا على عقب على بعد آلاف الكيلومترات .. ونحن اليوم نشهد نينيو الحروب. فالصراعات تغذي بعضها بعضا، وتنتقل التبعات إلى مسافات أبعد وبوتيرة أسرع".

ولفت الأمين العام إلى أنه في النزاعات الممتدة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا والسودان، "لا يبدو أن هناك أي ضوابط"، حيث تتعرض المنازل والمستشفيات والمدارس والمطارات ومنشآت الطاقة للهجمات بشكل مستمر.

ودعا جوتيريش إلى وضع حد لهذه الانتهاكات، مؤكدا أن تداعيات هذه الحروب امتدت لتطال أسواق الطاقة العالمية، وسلاسل التوريد، والأنظمة المالية، مما فاقم ضغوط تكاليف المعيشة، وعزز واقع "عالم يتسم أصلا بتفاوت عميق للغاية".

وقال أمين عام الأمم المتحدة إن "الحرب لا تخلق كل أوجه التفاوت هذه، لكنها تغذيها وتستغلها، كما تكشف عن الظلم الجوهري في نظام اقتصادي يجبر أولئك الذين يملكون أقل القليل على تحمل الصدمات الأكبر. لا يمكن أن تكون الإجابة في دائرة مواجهة تتسع باستمرار، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط".

كما أعرب جوتيريش عن قلقه إزاء تصاعد الأعمال العدائية في محيط تعز في اليمن، واستمرار هجمات الحوثيينعلى أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية، مما يتسبب في "معاناة هائلة للمدنيين ويزيد من حدة التوترات الإقليمية". ودعا إلى ممارسة ضبط النفس وإيجاد أفق سياسي في اليمن، مشيرا إلى جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأضاف: "يجب أن يتوقف القتال في كل مكان. كما يجب احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين، وصون حقوق وحريات الملاحة الدولية، وإتاحة المجال للدبلوماسية كي تنجح".

وتطرق الأمين العام أيضا إلى الوضع في غزة، حيث تواصل إسرائيل فرض قيود صارمة على دخول المساعدات الأساسية في ظل اقتراب فصل الشتاء، وسط "الصعوبات التي تفتعل" لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع التي أقرها مجلس الأمن.

وأشار إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يتعرضون لهجمات يومية من قبل المستوطنين الإسرائيليين، "والهدف الواضح هو طرد المجتمعات من أراضيها".

ووسط هذا المشهد، أشار إلى أن التمويل الإنساني لا يزال دون مستوى الاحتياجات. إذ يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 450 مليون دولار لتوفير الغذاء للسكان في غزة والضفة الغربية على مدى الأشهر الستة المقبلة، وهو مبلغ "يعادل ما ينفقه العالم على جيوشه في نحو 90 دقيقة".

وناشد الجهات المانحة زيادة دعمها، مجددا دعوته إلى إرساء مسار سياسي ذي مصداقية نحو سلام دائم، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين.

وأوضح جوتيريش أن زيارته إلى مصر تأتي في سياق هذه القضايا جميعها، مؤكدًا أن رسالته ستكون واضحة: "علينا وقف توسع الحرب، وحماية المدنيين، وتوفير المساحة السياسية اللازمة للدبلوماسية والسلام".

مصر الأمم المتحدة وقف توسع الحرب

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