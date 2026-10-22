وزير الاستثمار: تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو أحد المحاور الرئيسية لتحسين أداء الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح القطاع الخاص يمثل نجاحًا للدولة بأكملها، مشددًا على أن تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي يعد أحد المحاور الرئيسية لتحسين أداء الاقتصاد المصري، ودعم استدامة المالية العامة، وخفض عجز الموازنة.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن بناء الثقة مع المستثمرين يتطلب مصداقية التنفيذ والالتزام العملي بما تعلنه الدولة من سياسات وإجراءات، إلى جانب تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسساتها، بما يسهم في تقديم رؤية اقتصادية واضحة ومتماسكة تعكس فرص الاستثمار المتاحة في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على صياغة سردية اقتصادية متكاملة تستند إلى وضوح السياسات واتساقها، وتقديم صورة استثمارية أكثر وضوحًا للمساهمين والمستثمرين، بما يدعم قراراتهم الاستثمارية ويعزز ثقتهم في السوق المصرية.

وشدد على أن تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص لا يقتصر أثره على زيادة الاستثمارات والإنتاج، بل يمتد إلى دعم موارد الدولة وتحسين مؤشرات المالية العامة، بما يجعل توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.