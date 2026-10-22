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الوزراء: التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء بشأن "تخفيف الأحمال الكهربائية" غير صحيحة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء: التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء بشأن "تخفيف الأحمال الكهربائية" غير صحيحة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميًا.

وأكد المركز الإعلامي أن هذه التصريحات مجتزأة من سياقها وغير صحيحة، موضحًا أن التصريح الأصلي جاء ضمن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"، في إطار استعراض عدد من السيناريوهات والخيارات المطروحة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، دون الإعلان عن اتخاذ قرار فعلي بتخفيف الأحمال الكهربائية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال مداخلته،  أن السيناريو الأول يتمثل في تحميل المواطن كامل الزيادة في تكلفة الطاقة، على غرار ما اتخذته العديد من الدول، سواء النامية أو المتقدمة اقتصاديًا، فيما يتمثل السيناريو الثاني في تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توافر الموارد المالية اللازمة أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية هذه الأعباء.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن السيناريو الثالث يقوم على الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة، وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى تلبية نحو 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، الأمر الذي قد يفرض اللجوء إلى إجراءات أكثر صعوبة، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات قد تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميًا.

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