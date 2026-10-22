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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«سحر الحروف» يتجلى بمتحف أمير الشعراء.. معرض يجمع أصالة الخط العربي وروعة التشكيل المعاصر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

أطلق قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور محمود حامد، فعاليات معرض «الخط العربي»، وذلك بمقر مركز كرمة ابن هانئ الثقافي بمتحف أمير الشعراء أحمد شوقي.

شهد المعرض حضورا جماهيريا لافتًا للاحتفاء بجماليات الحرف العربي وأصالته، حيث يشارك فيه نخبة مميزة من أبرز الفنانين والخطاطين الذين يقدمون رؤاهم الإبداعية المتفردة؛ وهم: إسلام رمضان، إسماعيل عبده، حسانين مختار، خالد عبد العليم، رشا قاسم، رضا الأنور، سمية الرفاعي، صلاح عبد الخالق، طه عبد الناصر، عصام خيري، محمد الجرجاوي، محمد العربي، محمد شافعي، محمد مرتضى، محمود عبد العزيز، مصطفى عمري، ومهنى محمد.

تعكس الأعمال المعروضة في قاعات مركز كرمة ابن هانئ تزاوجا بصريا بين قواعد الخط العربي الأصيلة والمفاهيم التشكيلية المعاصرة، كما تظهر في بعض اللوحات تكوينات معمارية وهندسية محكمة (مثل لوحات الخط الكوفي المربع أو البنائى)، حيث تتقاطع الحروف لتبني هيئات تشبه القباب، مما يمنح الحرف عمقا معماريا و روحيا.

وقد اعتمد الفنانون على تباينات دقيقة ومدروسة، برزت بوضوح في اللوحات ذات الخلفيات الداكنة (السوداء والبنية الداكنة) مع استخدام الأحبار الذهبية والصفراء البارزة، مما يضفي فخامة و إشراقة تجذب عين المتلقي إلى بؤرة العمل.

قطاع الفنون التشكيلية الدكتور محمود حامد معرض «الخط العربي أمير الشعراء أحمد شوقي

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