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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء: توفير أكثر من 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة تتجاوز 38 مليار دولار

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاح قطاع الكهرباء في توفير أكثر من 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بقيمة اقتصادية تتجاوز 38 مليار دولار، نتيجة خفض معدلات استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، في إطار خطة تحسين كفاءة التشغيل والاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة.

وأوضح عصمت أن الوزارة عملت على تغيير أنماط تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، من خلال دمج الطاقات المتجددة وإطالة فترة الاعتماد عليها، وإدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، إلى جانب الاعتماد على محطات التوليد الحراري الأقل استهلاكًا للوقود.

وأشار وزير الكهرباء إلى نجاح القطاع في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات ساعة من 214.09 جرام عام 2014 إلى 174.57 جرام حاليًا، بما أسهم في توفير أكثر من 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بقيمة اقتصادية تتجاوز 38 مليار دولار.

وأضاف أن الوزارة صممت الشبكة القومية للكهرباء للعمل بمزيج من الوقود، وفقًا لأنماط تشغيل متغيرة تتناسب مع نوع الوقود المتاح، بهدف زيادة العائد من وحدة الوقود المستخدمة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة.

وأكد عصمت أن الشبكة الكهربائية الموحدة نجحت في استيعاب الأحمال المرتفعة وزيادة الاستهلاك، بعدما بلغ الحمل الأقصى 40.2 جيجاوات خلال أغسطس 2026، وهو حمل غير مسبوق، مع تحقيق الاستقرار في التغذية الكهربائية واستمرارية التيار على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة تشغيل محطات الإنتاج، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، والتوسع في دمج مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم كفاءة منظومة الطاقة في مصر.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة ترشيد الاستهلاك توفير الوقود

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