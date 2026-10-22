قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو: اتهامات نتنياهو لروسيا بمعاداة السامية «سخيفة»
مصطفى بكري: حضور الرئيس السيسي جلسات منتدى مصر منحه زخمًا كبيرًا
مصدر بالأهلي: لا نية لفسخ التعاقد مع الحسين عموتة
أحمد موسى: انخفاض جديد متوقع للدولار بعد قفزته الكبيرة
فيلم تسجيلي في منتدى مصر لاستعراض إنجازات الدولة في قطاع الطاقة
أسامة الأزهري: إعداد 700 كتاب لمعالجة قضايا الوقف
فضل شاكر ونجله محمد يستعدان لحفل «عودة الغايب» في الرياض بعد غياب 14 عامًا
منتدى مصر 2026| وكيل «الدراسات الإفريقية»: الإنتاج والتصدير ركيزتان للتحول الاقتصادي المستدام
نزل 10 جنيهات ... سعر الذهب في الصاغة الآن
ترامب: إيران تسعى لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية
الرئيس السيسي: أوعوا يفوتكوا ربي.. أنا بحبه وعايز أتكلم عنه على طول
بدأنا إنتاج 100 فيلم منذ 5 أشهر.. وزير الأوقاف: نستهدف إغراق السوشيال ميديا بمحتوى لمواجهة الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء اللبناني يؤكد حصرية السلاح بيد الدولة: لا شريك في قرار الحرب والسلم

رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن حصرية السلاح بيد الدولة وقرار الحرب والسلم من الثوابت التي لم تعد تقبل النقاش، مشدداً على أن الجهات المخوّلة حمل السلاح في لبنان هي حصراً الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية.

وقال سلام إن حصرية السلاح تشكل أساس قيام الدولة ودستورها وقوانينها، ولا سيما قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطني، فضلاً عن اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية في نوفمبر 2024، لافتاً إلى أن هذه المبادئ وردت في إعلان وقف العمليات العدائية، وأُعيد التأكيد عليها في البيان الوزاري للحكومة وقراراتها اللاحقة.

وأضاف أن المطلوب من حزب الله هو الالتزام بما سبق أن أعلن موافقته عليه، مؤكداً أنه لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم، وهو مبدأ أساسي في الدستور والبيان الوزاري وقرارات الحكومة، ولا سيما بعد ما تكبّده الشعب اللبناني من تكاليف نتيجة التفرّد في زجّ البلاد في حروب من خارج المؤسسات الدستورية.

وأوضح سلام أن الحكومة طلبت من الجيش إعداد خطة لتنفيذ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، ورحّبت بها في مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، ثم أكدت في مارس من العام الحالي ضرورة استكمال تطبيقها في جميع المناطق اللبنانية، مشدداً على أنه لا يملك أي طرف، أياً كان، صلاحية إعادة النظر في هذا القرار سوى مجلس الوزراء.

وشدد على أن تخزين السلاح أو نقله من جهات لا تملك شرعية القيام بذلك، تحت أي ذريعة، لا يشكل فقط مخالفة للثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء، بل يمثل خطراً على السلامة العامة ويهدد أمن المواطنين، ويستوجب المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية وإنزال أشد العقوبات التي ينص عليها القانون.

وأكد سلام أنه لا يمكن لأي جهة فرض سقف على الدولة خارج ما يحدده القانون، قائلاً إن سلامة البلاد وأمن المواطنين يعلوان على أي اعتبار آخر.

وفي ما يتعلق ببند إحالة قضية المتفجرات المضبوطة في منطقتي ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي، أوضح سلام أنه لم يرفق بجدول أعمال الجلسة نص مشروع المرسوم الذي أعده وزير العدل، حرصاً على عدم بدء النقاش فيه خارج مجلس الوزراء وقبل انعقاده، مشيراً إلى أنه سيطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء تلاوة المشروع عند طرح البند.

وفي ملف الكهرباء، أعلن سلام إحراز تقدم كبير في المباحثات مع الجانب القطري بشأن العرض الإطاري المقدم لمعالجة وضع الكهرباء في لبنان، موضحاً أن العرض يشكل مشروعاً متكاملاً لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وتطويرها وتحديثها، ويشمل مختلف مصادر الإنتاج.

وأشار إلى أن المشروع يقوم على نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية، المعروف اختصاراً بنظام «بي أو تي»، بحيث تتولى الجهات القطرية التمويل والتنفيذ والتشغيل، من دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أي تكلفة استثمارية مسبقة، الأمر الذي من شأنه توفير الكهرباء بشروط أكثر استقراراً وبكلفة أقل للمواطنين.

ولفت سلام إلى أن وزير الطاقة جو صدي وفريق الوزارة الفني يتابعون جميع الجوانب التقنية للمشروع، مؤكداً أنه عند استكمال عناصره كافة، سيُعرض على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وختم سلام بالإشارة إلى أن معالجة أزمة الكهرباء لا تقتصر على زيادة الإنتاج، بل تتطلب أيضاً معالجة مسألتي التوزيع وتحصيل فواتير الكهرباء ، معلناً أنه سيدعو، بالاتفاق مع وزير الطاقة، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين تُخصص حصراً لبحث ملف الكهرباء.

رئيس مجلس الوزراء اللبناني حصرية السلاح قرار الحرب والسلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

الأهلي وبيراميدز

غلق إستاد القاهرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

آلام الركبة وخشونة المفاصل.. هل يساعد الكركم في تخفيفها؟

آلام الركبة وخشونة المفاصل.. هل يساعد الكركم في تخفيفها؟

هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..

هنا شيحة بإطلالة سوداء على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

يسرا

فستان لامع.. يسرا تخطف الأنظار بظهورها على السجادة الحمراء

بالصور

الملح الزائد يهدد الكبد الدهني حتى لدى النحفاء.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟

لماذا نحب الحلوى الحمراء أكتر من الصفراء؟ .. دراسة تكشف السر

لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟

عصير طبيعي في المنزل يُحسن المؤشرات الصحية للقلب والأوعية الدموية

تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد