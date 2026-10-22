موسكو: اتهامات نتنياهو لروسيا بمعاداة السامية «سخيفة»

وصفت وزارة الخارجية الروسية، محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهام روسيا باتباع نهج معاد للسامية بأنها "تبدو سخيفة".

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الخميس، وفقا لوكالة سبوتنيك، إن نتنياهو "اختار التلميحات الإعلامية ضد روسيا قبل الانتخابات الإسرائيلية بدلا من الحوار الجاد"، معربة عن استغرابها من "مزاعم نتنياهو التي لا أساس لها بمشاركة روسيا في حملة معادية للسامية في شبكة الإنترنت".

نتنياهو: روسيا تساعد إيران بشبكات روبوتات معادية للسامية

وكان نتنياهو قد انتقد علاقات روسيا مع طهران والحملات المعادية للسامية على الإنترنت التي تستهدف إسرائيل، محذرا من أن إيران قد تسعى في نهاية المطاف إلى زعزعة استقرار روسيا نفسها.

وقال نتنياهو- خلال عرض قدمه يوم الأحد لعقيدة الأمن القومي الإسرائيلي- إن مصالح إسرائيل وروسيا تصادمت عدة مرات مؤخرا، وأن موسكو اتخذت أيضا خطوات ضد إسرائيل.

وردا على سؤال من صحيفة "جيروزاليم بوست" قال نتنياهو: "إن تعاون روسيا مع إيران يتعارض مع مصالحها، وكذلك وجود شبكات إلكترونية تشن حملة ضد دولة إسرائيل بأبشع أشكال معاداة السامية"، مضيفا: "نثير كل هذه القضايا معهم، ونفعل ذلك بوضوح تام"، مؤكدا أنه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يتحدثان عند الضرورة".

تضارب مصالح وتحذير من النووي الإيراني

وقال نتنياهو: "لروسيا مصالحها الخاصة، ولإسرائيل مصالحها الخاصة، وهذه المصالح لا تتطابق دائما، بل قد تتعارض أحيانا. ولهذا أسعى دائما إلى تحقيق مصالحنا المشتركة على أكمل وجه. وإذا لم يكن ذلك ممكنا؛ فعليك التمسك بمصالحك الخاصة والنضال من أجلها".

كما أكد أن روسيا تدرك وجود مصالح مشتركة قد تتعرض للخطر، على سبيل المثال، إذا أصبحت إيران الإسلامية قوة نووية.

وأضاف نتنياهو: "تقييمي، ولا أريد التحدث نيابة عن غيري، هو أنه بالنظر إلى وجود عدد كبير من المسلمين داخل روسيا نفسها، فإن إيران ستسعى أيضا إلى تجنيد عناصر من هذا المجتمع كعملاء لها. وذلك لأن إيران تتبنى آراء أيديولوجية متطرفة تتعلق بغزو العالم، وإخضاع جميع المسلمين لعقيدتها، وفرض هذه العقيدة على جميع غير المؤمنين".

تعاون عسكري روسي - إيراني يقلق إسرائيل

وبرز التعاون العسكري الروسي المتزايد مع إيران كمصدر قلق كبير لإسرائيل، لا سيما في ظل تقارير تفيد بأن موسكو تساعد طهران على تعزيز قدراتها العسكرية، وتحسين تكنولوجيا الطائرات بدون طيار والصواريخ، والحصول على معلومات استخباراتية يمكن أن تدعم الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في الشرق الأوسط.

ونشر معهد دراسات الحرب تقريرا يفيد بأن روسيا تواصل تزويد إيران بالمعدات والمكونات العسكرية. وذكر تقرير آخر نشر في أغسطس، نقلا عن وثيقة حكومية أوروبية ومسؤول غربي، أن الشحنات الروسية إلى إيران عبر بحر قزوين شملت مكونات طائرات مسيرة وذخائر ومتفجرات، وحتى يوليو أفادت التقارير بأن أكثر من عشرين سفينة روسية نقلت بضائع إلى ميناء أمير آباد الإيراني.

وأفاد تحقيق أجرته وكالة رويترز في يوليو أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية كانوا يدرسون ما إذا كانت روسيا قد زودت إيران بمعلومات أو تكنولوجيا استهدافية حسنت من دقة طائرات "شاهد" الإيرانية بدون طيار ومقاومتها للتشويش.

وأمضت روسيا سنوات في إنتاج وتحديث طائرات شاهد بدون طيار المصممة في إيران لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، وخلال ما يقرب من خمس سنوات من الحرب، اكتسب المهندسون الروس خبرة واسعة في تحسين أدائها وتكييفها للتهرب من الدفاعات الجوية.

وحذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي ومسؤولون آخرون من أن التحسينات التكنولوجية التي تم تطويرها خلال الحرب قد تعود لتستخدم ضد إسرائيل وحلفائها.