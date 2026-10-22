قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يسجل الهدف الأول لصالح طرابزون سبور في مرمى هارتس بدوري المؤتمر الأوروبي
موسكو: اتهامات نتنياهو لروسيا بمعاداة السامية «سخيفة»
مصطفى بكري: حضور الرئيس السيسي جلسات منتدى مصر منحه زخمًا كبيرًا
مصدر بالأهلي: لا نية لفسخ التعاقد مع الحسين عموتة
أحمد موسى: انخفاض جديد متوقع للدولار بعد قفزته الكبيرة
فيلم تسجيلي في منتدى مصر لاستعراض إنجازات الدولة في قطاع الطاقة
أسامة الأزهري: إعداد 700 كتاب لمعالجة قضايا الوقف
فضل شاكر ونجله محمد يستعدان لحفل «عودة الغايب» في الرياض بعد غياب 14 عامًا
منتدى مصر 2026| وكيل «الدراسات الإفريقية»: الإنتاج والتصدير ركيزتان للتحول الاقتصادي المستدام
نزل 10 جنيهات ... سعر الذهب في الصاغة الآن
ترامب: إيران تسعى لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية
الرئيس السيسي: أوعوا يفوتكوا ربي.. أنا بحبه وعايز أتكلم عنه على طول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو: اتهامات نتنياهو لروسيا بمعاداة السامية «سخيفة»

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
خاطر عبادة

وصفت وزارة الخارجية الروسية، محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهام روسيا باتباع نهج معاد للسامية بأنها "تبدو سخيفة".

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الخميس، وفقا لوكالة سبوتنيك، إن نتنياهو "اختار التلميحات الإعلامية ضد روسيا قبل الانتخابات الإسرائيلية بدلا من الحوار الجاد"، معربة عن استغرابها من "مزاعم نتنياهو التي لا أساس لها بمشاركة روسيا في حملة معادية للسامية في شبكة الإنترنت".

نتنياهو: روسيا تساعد إيران بشبكات روبوتات معادية للسامية

وكان نتنياهو قد انتقد علاقات روسيا مع طهران والحملات المعادية للسامية على الإنترنت التي تستهدف إسرائيل، محذرا من أن إيران قد تسعى في نهاية المطاف إلى زعزعة استقرار روسيا نفسها.

وقال نتنياهو- خلال عرض قدمه يوم الأحد لعقيدة الأمن القومي الإسرائيلي- إن مصالح إسرائيل وروسيا تصادمت عدة مرات مؤخرا، وأن موسكو اتخذت أيضا خطوات ضد إسرائيل.

وردا على سؤال من صحيفة "جيروزاليم بوست" قال نتنياهو: "إن تعاون روسيا مع إيران يتعارض مع مصالحها، وكذلك وجود شبكات إلكترونية تشن حملة ضد دولة إسرائيل بأبشع أشكال معاداة السامية"، مضيفا: "نثير كل هذه القضايا معهم، ونفعل ذلك بوضوح تام"، مؤكدا أنه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يتحدثان عند الضرورة".

تضارب مصالح وتحذير من النووي الإيراني

وقال نتنياهو: "لروسيا مصالحها الخاصة، ولإسرائيل مصالحها الخاصة، وهذه المصالح لا تتطابق دائما، بل قد تتعارض أحيانا. ولهذا أسعى دائما إلى تحقيق مصالحنا المشتركة على أكمل وجه. وإذا لم يكن ذلك ممكنا؛ فعليك التمسك بمصالحك الخاصة والنضال من أجلها".

كما أكد أن روسيا تدرك وجود مصالح مشتركة قد تتعرض للخطر، على سبيل المثال، إذا أصبحت إيران الإسلامية قوة نووية.

وأضاف نتنياهو: "تقييمي، ولا أريد التحدث نيابة عن غيري، هو أنه بالنظر إلى وجود عدد كبير من المسلمين داخل روسيا نفسها، فإن إيران ستسعى أيضا إلى تجنيد عناصر من هذا المجتمع كعملاء لها. وذلك لأن إيران تتبنى آراء أيديولوجية متطرفة تتعلق بغزو العالم، وإخضاع جميع المسلمين لعقيدتها، وفرض هذه العقيدة على جميع غير المؤمنين".

تعاون عسكري روسي - إيراني يقلق إسرائيل

وبرز التعاون العسكري الروسي المتزايد مع إيران كمصدر قلق كبير لإسرائيل، لا سيما في ظل تقارير تفيد بأن موسكو تساعد طهران على تعزيز قدراتها العسكرية، وتحسين تكنولوجيا الطائرات بدون طيار والصواريخ، والحصول على معلومات استخباراتية يمكن أن تدعم الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في الشرق الأوسط.

ونشر معهد دراسات الحرب تقريرا يفيد بأن روسيا تواصل تزويد إيران بالمعدات والمكونات العسكرية. وذكر تقرير آخر نشر في أغسطس، نقلا عن وثيقة حكومية أوروبية ومسؤول غربي، أن الشحنات الروسية إلى إيران عبر بحر قزوين شملت مكونات طائرات مسيرة وذخائر ومتفجرات، وحتى يوليو أفادت التقارير بأن أكثر من عشرين سفينة روسية نقلت بضائع إلى ميناء أمير آباد الإيراني.

وأفاد تحقيق أجرته وكالة رويترز في يوليو أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية كانوا يدرسون ما إذا كانت روسيا قد زودت إيران بمعلومات أو تكنولوجيا استهدافية حسنت من دقة طائرات "شاهد" الإيرانية بدون طيار ومقاومتها للتشويش.

وأمضت روسيا سنوات في إنتاج وتحديث طائرات شاهد بدون طيار المصممة في إيران لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، وخلال ما يقرب من خمس سنوات من الحرب، اكتسب المهندسون الروس خبرة واسعة في تحسين أدائها وتكييفها للتهرب من الدفاعات الجوية.

وحذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي ومسؤولون آخرون من أن التحسينات التكنولوجية التي تم تطويرها خلال الحرب قد تعود لتستخدم ضد إسرائيل وحلفائها.

الخارجية الروسية نتنياهو معاداة السامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

الأهلي وبيراميدز

غلق إستاد القاهرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

قيادي بالجبهة الوطنية: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر تؤكد أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة

موسى مصطفى موسى

موسى مصطفى موسى: منتدى مصر 2026 يرسخ ثقافة الحوار الوطني الجاد

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مصر لن تتخلى عن أمن السعودية.. والتحرك العسكري لا يعني استهداف اليمن

بالصور

الملح الزائد يهدد الكبد الدهني حتى لدى النحفاء.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟

لماذا نحب الحلوى الحمراء أكتر من الصفراء؟ .. دراسة تكشف السر

لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟

عصير طبيعي في المنزل يُحسن المؤشرات الصحية للقلب والأوعية الدموية

تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد