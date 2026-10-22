تموين الإسماعيلية يواصل حملاته المكثفة ويضبط 1700 علبة دواء منتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملة رقابية مكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين؛ وذلك لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن الحملة الميدانية أسفرت عن ضبط أحد شركات توزيع الأدوية وبحوزتها عدد ١٧٠٠٠ علبة دواء مختلفة الأنواع والأشكال منتهية الصلاحية، ضبط أحد المحال بحوزته عدد ٢٥٠ عبوة مياه غازية ومنتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية.

وشدد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يتلاعب بصحة المواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، كما ناشد المواطنين التعاون مع مديرية التموين والإبلاغ عن أي وقائع فساد أو غش تجاري.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية: رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢ ، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

وزارة التموين والتجارة الداخلية.

