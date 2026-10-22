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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطاع الطاقة المتجددة في مصر يجذب استثمارات جديدة من "الأوروبي لإعادة الإعمار" بـ 221 مليون دولار

البنك الأوروبي
البنك الأوروبي
أ ش أ

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استحواذه على حصة في أداة استثمارية جديدة أسستها شركة «سكاتك» (Scatec ASA)، النرويجية بقيمة تصل إلى 221 مليون دولار (191 مليون يورو)، تحت اسم «إيجيبت رينيوابلز هولدينجز بي. في.» (Egypt Renewables Holdings B.V).

وذكر البنك- في بيان- أن أداة الاستثمار تستهدف إضافة قدرات جديدة إلى قطاع الطاقة المتجددة في مصر، تشمل 2.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية، و900 ميجاوات من طاقة الرياح، إلى جانب سعات تخزين بالبطاريات تصل إلى 4.2 جيجاوات ساعة، وذلك من خلال تطوير مشروعات واسعة النطاق للطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في مصر.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تمنح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حصة أقلية في أداة الاستثمار، فيما تحتفظ شركة «سكاتك» بحصة الأغلبية.

وأضاف أن أداة الاستثمار ستُستخدم في تمويل مشروعات للبنية التحتية للطاقة المتجددة وتطويرها وإنشائها في مصر ومختلف أنحاء منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط.

ونقل البيان عن هاري بويد-كاربنتر، المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قوله "يمثل هذا الاستثمار في الأسهم خطوة مهمة نحو زيادة تعزيز الطاقة المتجددة في مصر، مضيفا "من خلال شراكتنا مع سكاتك، يوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رأس مال طويل الأجل بصفته مساهمًا، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى طاقة متجددة وموثوقة."

وقال تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» إن مصر أصبحت من أهم أسواق الشركة، مشيرًا إلى أن منصة الاستثمار الجديدة تلك تعكس حجم مشروعاتها في البلاد وجودة الأصول التي طورتها.

وأضاف أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توفر رأس مال مؤسسيًا والتزامًا طويل الأجل، بما يدعم تسريع خطط «سكاتك» للتوسع والنمو في مختلف أنحاء المنطقة.

وأشار البيان إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة ستُطوَّر في إطار محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27) في شرم الشيخ، ويستهدف تعزيز الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وتابع "يدعم هذا المحور، الذي يقوده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تنفيذ قدرات الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، والاستثمار في شبكات الكهرباء، وتنمية المهارات، وتحقيق تحول عادل في قطاع الطاقة".

وسكاتك شركة نرويجية متكاملة لإنتاج الطاقة، متخصصة في حلول الطاقة المتجددة وتأسست عام 2007، وهي مدرجة في بورصة أوسلو منذ عام 2014، وتُعد شريكًا قديمًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة بالبطاريات في الدول التي يعمل بها البنك.

ويُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أبرز المستثمرين المؤسسيين في مصر، إذ ضخ منذ بدء عملياته في البلاد عام 2012 استثمارات تجاوزت 16 مليار يورو، من خلال 238 مشروعا، مستفيدا من جاذبية مناخ الاستثمار والتشريعات المحفزة للاستثمار الأجنبي.

البنك الأوروبي إعادة الإعمار والتنمية

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