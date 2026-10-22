قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1.6 تريليون جنيه.. الرئيس السيسي يسأل الوزير عن مديونية البترول
"سنتكوم": مرور 100 يوم على استئناف الحصار البحري الأمريكي ضد إيران
الرئيس السيسي: كنت بقول لرئيس وزراء الإخوان قولوا للناس إنكم مش قادرين جبتوها على الأرض
محمد صلاح يسجل ويصنع.. طرابزون سبور يهزم هارتس الاسكتلندي 2-0 بدوري المؤتمر الأوروبي
الرئيس السيسي: لا بد من نظام قوي لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة
الرئيس السيسي: أزمة الطاقة مرتبطة بتوفير التمويل.. والدولة أمام تحدي «بكام ومنين؟»
زلزال بقوة 7 ريختر يضرب منطقة شيتسانج جنوب غربي الصين
الرئيس السيسي: إنشاء محطات الكهرباء وحده لا يكفي.. وتأهيل الشبكة له تكلفة
مدبولي: منح الفرصة كاملة لإجراء حوارات مجتمعية حول البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في غضون شهرين
الرئيس السيسي: لازم المواطن يعرف حقيقة تكلفة توفير الطاقة «بكام ومنين؟»
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس «لجنة المقاومة الشعبية» في خان يونس
دينزا Z9 GT موديل 2026 الكهربائية.. بمدى يتخطى 1000 كم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز يقترح إنشاء منصة وطنية لأمن الطاقة

المهندس خالد أبو بكر
المهندس خالد أبو بكر
محمد كمال

اقترح المهندس خالد أبو بكر، رئيس شركة طاقة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، إنشاء منصة وطنية لأمن الطاقة تتولى وضع استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة ملف الطاقة، وتقديم مقترحات عملية للاستعداد للأزمات العالمية، في ظل الاضطرابات المتصاعدة التي تشهدها أسواق الطاقة الدولية.

دعوة لوضع استراتيجية وطنية للاستعداد لأزمات الطاقة العالمية

وقال أبو بكر، خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، إن العالم يمر باضطرابات غير مسبوقة في سوق الطاقة، نتيجة الفوضى والصراعات والعمليات المسلحة والإرهاب في مناطق مختلفة، وهو ما جعل إمدادات الطاقة رهينة للتطورات والأحداث الجيوسياسية.

وأوضح أن تأثيرات هذه الاضطرابات امتدت إلى دول العالم المختلفة، لكن الفارق يكمن في قدرة كل دولة على تقليل آثار الأزمات التي تنشأ خارج حدودها، من خلال امتلاك البدائل المناسبة، وتطوير البنية التحتية، والتحرك بسرعة للتعامل مع التغيرات في العرض والطلب.

وأكد رئيس شركة طاقة أن التعامل مع الأزمات العالمية يتطلب رؤية استراتيجية تضمن الاستعداد المسبق للاضطرابات، بدلًا من الاقتصار على التحرك بعد وقوعها، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود وإدارة ملف الطاقة بصورة متكاملة.

وشدد على ضرورة أن تعمل المنصة المقترحة على حوكمة قطاع الطاقة، ووضع تصور واضح للتعامل مع السيناريوهات المختلفة، إلى جانب تقديم مقترحات تساعد الدولة على الاستعداد للتحديات التي قد تؤثر في الإمدادات أو تفرض ضغوطًا على السوق المحلية.

وأشار أبو بكر إلى أهمية المرونة في إدارة منظومة الطاقة، سواء فيما يتعلق بتوفير المعروض أو ترشيد الاستهلاك، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الدولية.

وأضاف أن تنويع مصادر الطاقة وتأمين إمدادات جديدة من البترول والغاز يمثلان عنصرين أساسيين في بناء منظومة قادرة على التعامل مع الأزمات، خاصة في ظل احتمالات تعطل بعض الممرات البحرية الحيوية.

واختتم بالتأكيد على أهمية الاستعداد لمختلف السيناريوهات، ووضع آليات مؤسسية تضمن التعامل مع التطورات العالمية، بما يحافظ على أمن الطاقة ويدعم استقرار الإمدادات.

أمن الطاقة خالد أبو بكر منتدى مصر 2026 استراتيجية الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

حالة الطقس

الأرصاد: منخفض جوي متعمق يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وتساقط الأمطار

ترشيحاتنا

الزوجين

هل يجوز للزوجة الاشتراط على زوجها إكمال التعليم بعد الزواج؟ دار الإفتاء تجيب

خلال ورشة العمل في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بمشاركة رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر.. «الأعلى للشئون الإسلامية» ينظم ورشة عمل لتعزيز الصداقة والتعاون بين الشعوب

كلية الشريعة والقانون بدمنهور

شريعة الأزهر بدمنهور تعقد مؤتمرها الدولي عن الأمن السيبراني وأهميته في حماية المجتمعات

بالصور

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

الملح الزائد يهدد الكبد الدهني حتى لدى النحفاء.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟

لماذا نحب الحلوى الحمراء أكتر من الصفراء؟ .. دراسة تكشف السر

لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد