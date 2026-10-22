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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: 200 مليار جنيه تكلفة تطوير شبكات الكهرباء اللازمة للوصول إلى 45% طاقة متجددة في 2028

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على توفير 200 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء المطلوبة لاستيعاب التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول إلى المستهدف البالغ 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

تكلفة التوسع في الطاقة

وقال مدبولي، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، إن تكلفة التوسع في الطاقة لا تقتصر على إنشاء محطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وإنما تشمل أيضًا إقامة الشبكات اللازمة لنقل الكهرباء وضمان استقرار المنظومة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بدراسة التكلفة الكاملة لمشروعات الطاقة، بما في ذلك البنية الأساسية المطلوبة لاستيعاب القدرات الجديدة، مشيرًا إلى أن تطوير الشبكات يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح خطط التوسع في الطاقة المتجددة.

تكلفة الشبكات المطلوبة للوصول إلى مستهدف 2028

وأضاف أن الدولة وضعت تكلفة الشبكات المطلوبة للوصول إلى مستهدف 2028، والمقدرة بنحو 200 مليار جنيه، ضمن خطتها لتطوير القطاع.

وأكد مدبولي أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار التحرك لتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء، ومواكبة التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدعم استقرار الشبكة القومية وقدرتها على استيعاب الإنتاج الإضافي.

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