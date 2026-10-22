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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البليهي يقود الشباب لإسقاط الفتح ويكتب التاريخ في دوري روشن

علي البليهي
علي البليهي
عمرو مصطفى

حقق الشباب فوزًا مهمًا على حساب مضيفه الفتح بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، ليواصل الفريق صحوته في المسابقة، بينما ازدادت معاناة الفتح تحت قيادة مدربه المغربي جمال سلامي.

البليهي يقود الشباب لإسقاط الفتح ويكتب التاريخ في دوري روشن

وبدأ الشباب المباراة بقوة، ونجح ريكاردو ماتياس في افتتاح التسجيل بالدقيقة 17، قبل أن يضاعف علي البليهي النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 31، ليمنح فريقه أفضلية واضحة خلال الشوط الأول.

وحاول الفتح العودة إلى أجواء اللقاء، وتمكن لوكاس هاراسلين من تقليص الفارق في الدقيقة 40، لكن البليهي عاد في الشوط الثاني ليقضي على آمال أصحاب الأرض، بعدما سجل الهدف الثالث للشباب والثاني له شخصيًا في الدقيقة 54.

البليهي يعادل رقمًا تاريخيًا في دوري روشن

وشهدت المباراة إنجازًا مميزًا لعلي البليهي، بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفًا، معادلًا رقم فاروق شافعي، ليصبح الثنائي الأكثر تسجيلًا للأهداف بين المدافعين في تاريخ دوري روشن السعودي.

وعلى صعيد النتائج، تلقى الفتح خسارته الثالثة خلال أول أربع مباريات تحت قيادة جمال سلامي، مقابل تحقيق انتصار وحيد، ليواصل الفريق تراجعه في جدول الترتيب.

في المقابل، حقق الشباب فوزه الثاني في الدوري هذا الموسم، بعدما حصد سبع نقاط خلال آخر ثلاث مباريات، محققًا أفضل سلسلة نتائج له في المسابقة حتى الآن.

وبهذا الانتصار، رفع الشباب رصيده إلى 11 نقطة، ليتقدم إلى المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد الفتح عند ست نقاط في المركز السادس عشر، لتتواصل معاناة الفريق في صراع تحسين موقعه بجدول الترتيب.

علي البليهي الفتح الشباب السعودي دوري روشين الدوري السعودي

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