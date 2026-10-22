شاهد.. الأساقفة الكاثوليك يصلّون مع ترامب في المكتب البيضاوي ويدعون له بالبركة

اجتمع رئيس أساقفة دنفر، جيمس جولكا، وعدد من الأساقفة من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، للصلاة مع الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس 22 أكتوبر.

وخلال اللقاء، صلى الأساقفة من أجل الرئيس الأمريكي، وترأس رئيس الأساقفة جولكا الصلاة، وفقا لمقطع فيديو نشرته قناة فوكس نيوز.

وعقب الاجتماع، أصدرت أبرشية دنفر البيان التالي بنصه الكامل:

أبرشية دنفر: طلبنا البركة للرئيس والأمة

وقال البيان إن رئيس الأساقفة جيمس ر. جولكا انضم إلى زملائه الأساقفة الكاثوليك في لقاء مع الرئيس ترامب، وقاد صلاة في المكتب البيضاوي، طالباً من الله أن يبارك الرئيس والأمة الأمريكية.

الدعاء لحماية البلاد من الشر

وأضاف البيان أن رئيس الأساقفة عبر في صلاته عن امتنانه لـ"أمتنا الجميلة"، وطلب من الروح القدس "أن يحيط ببلادنا ليحمينا من أي تأثير للشر".

واختتمت الأبرشية بيانها بالقول: “احتراماً لمنصب الرئيس، ترحب أبرشية دنفر بمواصلة الحوار حول قدسية الحياة، من لحظة الحمل وحتى الموت الطبيعي، والكرامة التي وهبها الله لكل إنسان. ندعو المؤمنين للصلاة من أجل أمتنا وقادتها، متوكلين على رحمة المسيح وهدايته”.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي ستجرى يوم 3 نوفمبر، وسط تدني شعبية ترامب والجمهوريين بسبب حرب إيران.