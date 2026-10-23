روزا تواجه زيف المظاهر بإيقاع الهيب هوب في كليب منظرة كدابة

طرحت الفنانة روزا فيديو كليب أغنيتها «منظرة كدابة» اليوم، عبر موقع «يوتيوب» وجميع المنصات الرقمية.

تحمل أغنية «منظرة كدابة» طابعًا موسيقيًا يمزج بين إيقاعات الهيب هوب القوية والحادة، التي توحي بأجواء المواجهة والجرأة، وميلودي البوب الانسيابية، التي تضفي بريقًا يتماشى مع المظاهر الخادعة التي تتناولها الأغنية، في تنوع موسيقي يعكس التحولات النفسية التي تحملها كلماتها.

وتظهر روزا في فيديو كليب «منظرة كدابة» وسط مجموعة تماثيل "مانيكان" والتي ترتدي ملابس رسمية وتخفي ملامح وجوهها، في انعكاس رمزي للأقنعة التي يرتديها البعض في تعاملاتهم مع الآخرين، ضمن مشاهد ذات طابع سينمائي تعبّر عن مضمون الأغنية.

وتقول روزا عن فكرة «منظرة كدابة»: «الأجواء الدرامية تخدم رسالة الأغنية؛ فالأقنعة تعكس التناقض بين ما نخفيه وما نظهره، ومواجهتها في الفيديو كليب ترمز إلى رحلة الإنسان في اكتشاف حقيقته وسط زيف العالم المحيط به. السينما تمنح الأغنية بُعدًا بصريًا يجعل المشاهد يعيش الحالة النفسية للكلمات، ولا يكتفي بسماعها فقط. كما أن توظيف آلات Electric Guitar يسهم في تجديد موسيقى التراب الشعبي المصري».

وتأتي الأغنية من كلمات وألحان أحمد صواف، والتوزيع الموسيقي لهشام محمد، والجيتار لمحمد مغربي، وماستر ماهر صلاح، ومن إنتاج صفوت حسام للإنتاج الموسيقي. أما الفيديو كليب، فأخرجه يوسف وائل، وتتولى نرمين تكلا وغانم يوزبكي الرؤية الإبداعية، فيما جاء التصوير لكلامودا، وتنسيق الأزياء لنهاد منعم، والمكياج لدينا عزيز.

وتقول كلمات أغنية «منظرة كدابة»:

«وهي كلها منظرة كدابة.. وبتدور الأيام

واللي زمان فكرته أصيل.. قل بأصله قوام

من دلوقتي ورايح.. أنا مش هدي لحد أمان

ليه عشمنا مبيروحش محله؟

وعشمهم عندنا يلاقوه

واللي كلامه ده مش في محله.. الناس تحترمه تحبه

والطيب تايه في الدنيا.. بطيابته الناس بتعايره

وهي دنيا فانية وخلصانة

والأيام على طول سرقانا

قطر وماشي بسرعة في وشه.. مبيعطلش ولا بيهدى

وهي دنيا قاسية وغدارة

لا فيها حاجة مضمونة كده ولا منطالة

أهل وصحبة

وشوشهم قالبة.. وقلوبهم ولا تعرف رحمة

ليه في التمثيل دايمًا عايشين؟ على بعض تملي نلون

وش ووشين ولا تلاتة.. على المصلحة مش بنفوت

فين الخير وقلوبنا البيضا؟ ليه على الكره بنتعود؟

ليه في الشدة تملي نلاقي.. أبعد ناس هما الأقرب؟

وكل جراحنا تملي الجاني.. على طول في الظهر بيضرب

عايشين في الدنيا بنتعلم.. آه كان لازم هنجرّب».

وتُعد أغنية «منظرة كدابة» ثانى أعمال روزا الغنائية بعد أغنيتها «أتكحل عليك»، فيما تنشغل حاليًا بتسجيل عدد من الأغاني الجديدة بألوان موسيقية متنوعة، تجمع بين "البوب" و"المقسوم"، بالتعاون مع شركة «وارنر ميوزيك»، ومن المقرر طرحها قريبًا، لتواصل تقديم تجارب موسيقية مختلفة خلال الفترة المقبلة.