آمال ماهر لجمهورها على مسرح الأوبرا: محبتكم دليل على رضا ربنا عني

أعربت المطربة آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وذلك خلال حفلها الذي أُقيم على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، وسط أجواء فنية مميزة، شهدت توجيهها كلمات مؤثرة إلى جمهورها، عبّرت خلالها عن اعتزازها بمحبتهم ودعمهم المستمر لمسيرتها الغنائية.

وحرصت آمال ماهر، خلال حديثها مع الحضور، على توجيه الشكر والتقدير للقائمين على المهرجان، مشيدة بالدور الذي يقومون به في دعم الفن والموسيقى العربية، كما خصّت بالشكر الموسيقار محمد الموجي، والدكتور رضا الوكيل، والمايسترو نادر عباسي، تقديرًا لجهودهم وحرصهم على خروج الحفل بصورة تليق بمكانة المهرجان وعراقته.

آمال ماهر: سعيدة بوجودي في مهرجان مميز ومكان له مكانة خاصة في قلبي

وأعربت آمال ماهر عن سعادتها بالمشاركة في هذه الدورة من مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدة أن وجودها على مسرح دار الأوبرا المصرية يمثل لها لحظة استثنائية، نظرًا للمكانة الكبيرة التي تحتلها الأوبرا في مشوارها الفني، باعتبارها أحد الأماكن التي ارتبطت بها منذ سنوات طويلة.

وقالت الفنانة خلال الحفل إنها تشعر بسعادة كبيرة لوجودها في يوم وصفته بالمميز، داخل مهرجان يحمل قيمة فنية وثقافية كبيرة، وعلى مسرح له خصوصية كبيرة بالنسبة إليها، مشيرة إلى تقديرها للدعوات التي تتلقاها للمشاركة في هذه الفعاليات الفنية المهمة.

كما وجهت الشكر إلى الموسيقار محمد الموجي، موضحة أنها تحرص على تلبية دعوته للمشاركة في المهرجان، لما تمثله هذه المناسبة من أهمية بالنسبة إليها، إلى جانب تقديرها للدكتور رضا الوكيل والمايسترو نادر عباسي، لدورهما في تنظيم الفعاليات وتقديم الحفلات الموسيقية بصورة تليق بالجمهور ومحبي الطرب الأصيل.

دار الأوبرا المصرية.. محطة مهمة في مشوار آمال ماهر

وأكدت آمال ماهر أن الوقوف على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية يمثل مصدر فخر واعتزاز لها، مشيرة إلى ارتباطها بالمكان الذي شهد جانبًا مهمًا من نشأتها الفنية، وهو ما يجعل مشاركتها في حفلاته تحمل طابعًا خاصًا ومختلفًا.

وأوضحت أن الغناء على هذا المسرح لا يُعد مجرد مشاركة في حفل فني، بل يمثل بالنسبة إليها فرصة ثمينة للقاء الجمهور في مكان يتمتع بتاريخ عريق ومكانة بارزة في الحياة الثقافية والفنية المصرية والعربية.

وتُعد دار الأوبرا المصرية واحدة من أبرز المنصات الفنية التي تحتضن الفنون الموسيقية والغنائية، وتستضيف نخبة من الفنانين والموسيقيين، إلى جانب دورها في الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وإتاحة الفرصة للأجيال المختلفة للتواصل مع روائع الطرب والموسيقى.

رسالة مؤثرة من آمال ماهر إلى جمهورها

ولم تخلُ كلمة آمال ماهر من الجانب الإنساني، إذ حرصت على توجيه رسالة مؤثرة إلى جمهورها، عبّرت خلالها عن امتنانها للمحبة الكبيرة التي تحظى بها، مؤكدة أن دعم الجمهور وثقته في موهبتها يمثلان قيمة كبيرة بالنسبة إليها، ويمنحانها شعورًا بالسعادة والاعتزاز.

وقالت آمال ماهر إن محبتهم لها وإيمانهم بموهبتها يمثلان دليلًا بالنسبة إليها على أن الله راضٍ عنها ويحبها، في تعبير عفوي عكس مدى تأثرها بمساندة جمهورها وحرصه الدائم على دعمها ومتابعة أعمالها الفنية.

وأضافت أن هذه المحبة لا تقتصر على التصفيق أو التفاعل خلال الحفلات، بل تمثل بالنسبة إليها رابطًا معنويًا مهمًا، يعكس الثقة المتبادلة بينها وبين محبيها، ويؤكد أهمية الجمهور في حياة أي فنان، باعتباره أحد أهم مصادر الدعم والاستمرار.

ولاقت كلمات الفنانة اهتمامًا من الحضور، خاصة أنها حملت مشاعر صادقة من الامتنان والتقدير، وعبّرت عن علاقتها بجمهورها الذي يحرص على مساندتها ومتابعة مشوارها الغنائي.

آمال ماهر ومهرجان الموسيقى العربية

وتأتي مشاركة آمال ماهر في الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في إطار الفعاليات التي تجمع عددًا من الأصوات الغنائية والموسيقية، احتفاءً بالموسيقى العربية وتراثها الفني، وتسليط الضوء على مختلف مدارس الغناء التي أسهمت في تشكيل وجدان الجمهور العربي عبر أجيال متعاقبة.

ويحظى المهرجان بمكانة مهمة على خريطة الفعاليات الموسيقية في مصر، إذ يمثل مساحة للاحتفاء بالطرب الأصيل، والتأكيد على استمرار حضور الموسيقى العربية في المشهد الفني، من خلال حفلات تجمع بين الأصوات المتميزة والأعمال التي ارتبطت بذاكرة الجمهور.

وتواصل آمال ماهر حضورها في المشهد الغنائي بصوتها الذي ارتبط بالأغاني الطربية والأداء القوي، فيما تعكس مشاركتها في مثل هذه الفعاليات حرصها على التواصل مع جمهور الموسيقى العربية، والظهور على المسارح التي تحمل قيمة فنية وتاريخية كبيرة.

واختارت الفنانة آمال ماهر أن تكون كلمتها لجمهورها خلال الحفل محمّلة برسائل الشكر والامتنان، مؤكدة أن محبة الناس وثقتهم في موهبتها تمثلان مصدر سعادة وفخر لها، وأن الوقوف على مسرح دار الأوبرا المصرية يظل تجربة استثنائية في مشوارها الفني، لما يحمله المكان من ذكريات وقيمة خاصة في قلبها.