موقع صدى البلد ينعى الكاتب الصحفي محمد قاياتي رئيس تحرير برنامج حقائق وأسرار

ينعى موقع «صدى البلد»، برئاسة الكاتب الصحفي طه جبريل، رئيس التحرير، وجميع الصحفيين والعاملين بالموقع، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي محمد قاياتي، رئيس تحرير برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، الذي وافته المنية أثناء وجوده مع عدد من زملائه في إحدى الكافيتريات.

وتقدم موقع «صدى البلد» بخالص التعازي لأسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي السياق ذاته، نعى الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، الكاتب الصحفي الراحل محمد قاياتي، معربًا عن حزنه لوفاته، ومشيدًا بما عُرف عنه من صفات إنسانية ومهنية طيبة.

وكتب مصطفى بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «أنعى الزميل والكاتب الصحفي محمد قاياتي، رئيس تحرير برنامج حقائق وأسرار، الذي وافته المنية خلال تواجده مع عدد من زملائه على أحد الكافيتريات».

وأضاف بكري أن الراحل كان نموذجًا للإنسان النقي والمبدع، طيب القلب والوطني والخلوق، معربًا عن حزنه لرحيله، ومشيدًا بأخلاقه وصفاته الإنسانية.

واختتم نعيه بالدعاء للفقيد، قائلًا: «رحم الله الأخ والزميل الغالي، وألهم الأسرة الصبر والسلوان».