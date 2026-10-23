أسبوع القاهرة للمياه 2026 يحمل شعار المياه حافزا للسلام والازدهار المشترك

تنطلق فعاليات اسبوع القاهرة للمياة 2026، خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين والخبراء والباحثين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا المياه، في إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة تحديات الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويُعقد الأسبوع هذا العام تحت شعار “ المياة حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام”، بما يعكس أهمية المياه في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز فرص التعاون بين الدول، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية والضغوط المتنامية على الموارد الطبيعية.

ويشهد المؤتمر برنامجًا فنيًا وعلميًا مكثفًا يتضمن 114 جلسة، تناقش مجموعة من القضايا المرتبطة بإدارة الموارد المائية، وتعزيز الأمن المائي، وتطوير نظم الري، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في متابعة الموارد المائية وإدارتها، إلى جانب بحث الحلول المبتكرة للتعامل مع التحديات المناخية ودعم استدامة الموارد.

وتتصدر إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار القانون الدولي، وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، محاور النقاش، إلى جانب تأمين النظم الغذائية من خلال تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية والمناطق الساحلية، فضلًا عن توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة إدارة المياه.

انعقاد المؤتمر العربي السابع للمياة

كما تتضمن الفعاليات انعقاد المؤتمر العربي السابع للمياة

يومي 26 و27 أكتوبر، تحت عنوان “المياه في المنطقة العربية: شراكات من أجل السلام والتنمية المستدامة ”بمشاركة ممثلين عن الدول العربية والجهات المعنية، لمناقشة التحديات المشتركة وسبل تعزيز التعاون العربي في إدارة الموارد المائية ومواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق الأمن المائي.

ويشهد الأسبوع كذلك تنظيم فعاليات متخصصة تجمع صناع القرار والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بما يسهم في تبادل التجارب الناجحة واستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في مجالات المياه والري والمعالجة، وتعزيز الشراكات الداعمة لتنفيذ مشروعات مستدامة.

ويأتي تنظيم النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه في إطار اهتمام وزارة الموارد المائية والري، بقيادة الدكتور هاني سويلم، بتعزيز التعاون الدولي وتكثيف الحوار حول قضايا المياه، باعتبار الأسبوع منصة تجمع الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، وتدعم تبادل المعرفة وطرح الحلول العملية للتحديات المائية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.