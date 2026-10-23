مصرع 16 شخصا وإصابة 65 جراء زلزال جنوب غربي الصين

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أعلنت السلطات المحلية في منطقة شينزانج بجنوب غربي الصين، اليوم الجمعة ، مصرع 16 شخصا على الأقل وإصابة 65 آخرين، جراء وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت السلطات المحلية في مقاطعة باقين في منطقة شيزانج ذاتية الحكم جنوب غربي الصين، بأن المسئولين ما زالوا يقيمون حجم الأضرار، بينما تتواصل جهود الإغاثة من الكوارث.. حسبما ذكرت شبكة "سي جي تي إن" الصينية.

وقدرت الحكومة المحلية عدد المصابين بـ65 شخصا، في حين ذكر تلفزيون الصين المركزي، تضرر أو انهيار 339 منزلا.

من جانبها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.