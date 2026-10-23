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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السلفادور تنشر قوات عسكرية في هايتي لإنقاذ 4 عسكريين محتجزين

السلطات السلفادورية
السلطات السلفادورية
أ ش أ

نشرت السلفادور قوات عسكرية في هايتي في محاولة لإنقاذ أربعة من أفراد خدماتها يُعتقد أن عصابات احتجزتهم، وذلك وفقا لمتحدث باسم البعثة الأمنية متعددة الجنسيات المصرح بها من الأمم المتحدة، والمعروفة باسم "قوة قمع العصابات".

وأوضحت السلطات السلفادورية أن العسكريين المفقودين، وهم فنيو طيران غير مقاتلين كانوا يقدمون الدعم لمهمة القوة الأمنية، قد تعرضوا لكمين نصبته العصابات في الثامن عشر من أكتوبر.. حسبما قال المتحدث باسم البعثة الأممية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتنفذ قوة الأمم المتحدة، عملية بحث مستمرة منذ عدة أيام لمحاولة العثور عليهم، وقد أسفرت هذه الجهود عن اشتباكات مسلحة أودت بحياة سبعة من أعضاء العصابات على الأقل، وأدت إلى إصابة أربعة من أفراد البعثة، بحسب ما أعلنته القوة.

وأكد متحدث باسم البعثة الأمنية، وصول قوات سلفادورية إلى هايتي لدعم جهود البحث والإنقاذ.

ويأتي هذا التحرك بعد يوم واحد من إعلان الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة عن إطلاق بلاده "عملية عسكرية" غير محددة المعالم لإنقاذ العسكريين المفقودين.

وحذر بوكيلة -الذي قاد حملة قمع واسعة النطاق وقوية ضد العصابات داخل بلاده- عصابات هايتي من مواجهة رد أكثر قسوة إذا لم يُطلقوا سراح العسكريين أحياء.

وكتب بوكيلة، عبر حسابه على منصة "إكس": "لا تأخذوا كلامنا على أنه تهديد فارغ.. لقد انتهينا بالفعل من العصابات في السلفادور، ويمكننا القضاء عليكم أيضا".

وردا على بوكيلة، ظهر زعيم إحدى العصابات، ويُدعى لانمو سانجو، في مقطع مصور محاطا بكميات كبيرة من الذخيرة، محذرا من أن مجموعته سوف "تقاتل للبقاء على قيد الحياة".

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي أنشأ قوة قمع العصابات في عام 2025 لمساعدة هايتي في مواجهة العصابات التي تعيث فسادا في البلاد، ووفقا للقرار الصادر آنذاك، تتألف القوة من خمسة آلاف و500 فرد من العسكريين أو الشرطة و50 مدنيا ينتمون لعدة دول.

وتُعد السلفادور إحدى الدول التي وافقت على المساهمة بعناصر بشرية، حيث صرح الرئيس بوكيلة سابقا بأن الوظيفة الأساسية لقوات بلاده هناك تتمثل في تنفيذ عمليات الإجلاء الطبي.

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