طائرات ومروحيات عسكرية بريطانية تشارك للمرة الأولى في مكافحة حرائق الغابات

تشارك طائرات ومروحيات عسكرية بريطانيا للمرة الأولى في مكافحة حرائق الغابات، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن التغير المناخي.

وذكر بيان صادر عن الحكومة البريطانية أنه سيتم تجهيز مروحيات "شينوك" وطائرات من طراز "إيه 400 إم" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني للقيام بمهام إطفاء الحرائق، لتكون على أهبة الاستعداد -عند الطلب- لدعم فرق الإطفاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة في مواجهة الحرائق التي تندلع في الأراضي الوعرة، والمنحدرات الشديدة، وغيرها من المناطق التي يصعب الوصول إليها.

كما سيتم تعزيز فرق الإطفاء العاملة في الخطوط الأمامية في إنجلترا بفرق متخصصة إضافية لمكافحة حرائق الغابات، وتزويدهم بمعدات حماية شخصية متطورة وخفيفة الوزن ومصممة خصيصا لهذا النوع من الحرائق.

وبحسب البيان، فقد خُصص لهذا الغرض تمويل يصل إلى 45 مليون جنيه إسترليني، مما يضمن سلامة أولئك الذين يعملون بلا كلل لحماية الآخرين. وتتميز هذه المعدات الجديدة -على عكس التجهيزات الحالية المصممة أساسا للحرائق داخل المباني وغير الملائمة للاستخدام لفترات طويلة- بكونها أخف وزنا وأكثر قدرة على السماح بمرور الهواء، مما يتيح لرجال الإطفاء ارتداءها لفترات أطول أثناء تعاملهم مع حرائق الغابات.

ولمنع نشوب هذه الحرائق من الأساس، ستستثمر الحكومة البريطانية المزيد من الأموال لتعزيز قدرة الطبيعة على الصمود؛ حيث سيتم تخصيص 25 مليون جنيه إسترليني لاستعادة الأراضي الخثية الجافة في إنجلترا، مما يساعدها على الاحتفاظ بمزيد من المياه والعمل كحواجز طبيعية ضد الحرائق. كما سيتم تقديم دعم مالي للمزارعين لمساعدتهم على حماية أراضيهم من الحرائق، من خلال حفر برك مائية وإزالة المواد القابلة للاشتعال في المناطق المعرضة لمخاطر عالية.

بالإضافة إلى ذلك، تدرس الحكومة البريطانية فرض قيود محلية أكثر صرامة أو حظر بعض المنتجات لمنع الأشخاص من التسبب في اندلاع الحرائق خلال فترات ارتفاع المخاطر، وفقا للبيان.