قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 443 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
خناقة كافيه الزمالك.. معاكسة فتاة تتسبب في مشاجرة بين 6 أشخاص
أمريكا تحذر رعاياها في الصين.. ما السبب؟
الوزراء: البرنامج الوطني الاقتصادي يستهدف التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية
أمريكا تجري مباحثات مع الناتو بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-10-2026 والقنوات الناقلة
الاحتلال: فرض طوق أمني على عدد من القرى في الخليل
أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 24 يسجل 7190 جنيها
إلغاء مئات الرحلات الجوية في تايوان قبل وصول إعصار تشامبي
اليابان: إعصار تشامبي يقترب من جزر ساكيشيما في أوكيناوا
إعلام الاحتلال: مقتل شخصين عقب تنفيذهما عملية إطلاق النار قرب الخليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طائرات ومروحيات عسكرية بريطانية تشارك للمرة الأولى في مكافحة حرائق الغابات

مكافحة حرائق الغابات
مكافحة حرائق الغابات
أ ش أ

تشارك طائرات ومروحيات عسكرية بريطانيا للمرة الأولى في مكافحة حرائق الغابات، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن التغير المناخي.

وذكر بيان صادر عن الحكومة البريطانية أنه سيتم تجهيز مروحيات "شينوك" وطائرات من طراز "إيه 400 إم" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني للقيام بمهام إطفاء الحرائق، لتكون على أهبة الاستعداد -عند الطلب- لدعم فرق الإطفاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة في مواجهة الحرائق التي تندلع في الأراضي الوعرة، والمنحدرات الشديدة، وغيرها من المناطق التي يصعب الوصول إليها.

كما سيتم تعزيز فرق الإطفاء العاملة في الخطوط الأمامية في إنجلترا بفرق متخصصة إضافية لمكافحة حرائق الغابات، وتزويدهم بمعدات حماية شخصية متطورة وخفيفة الوزن ومصممة خصيصا لهذا النوع من الحرائق.

وبحسب البيان، فقد خُصص لهذا الغرض تمويل يصل إلى 45 مليون جنيه إسترليني، مما يضمن سلامة أولئك الذين يعملون بلا كلل لحماية الآخرين. وتتميز هذه المعدات الجديدة -على عكس التجهيزات الحالية المصممة أساسا للحرائق داخل المباني وغير الملائمة للاستخدام لفترات طويلة- بكونها أخف وزنا وأكثر قدرة على السماح بمرور الهواء، مما يتيح لرجال الإطفاء ارتداءها لفترات أطول أثناء تعاملهم مع حرائق الغابات.

ولمنع نشوب هذه الحرائق من الأساس، ستستثمر الحكومة البريطانية المزيد من الأموال لتعزيز قدرة الطبيعة على الصمود؛ حيث سيتم تخصيص 25 مليون جنيه إسترليني لاستعادة الأراضي الخثية الجافة في إنجلترا، مما يساعدها على الاحتفاظ بمزيد من المياه والعمل كحواجز طبيعية ضد الحرائق. كما سيتم تقديم دعم مالي للمزارعين لمساعدتهم على حماية أراضيهم من الحرائق، من خلال حفر برك مائية وإزالة المواد القابلة للاشتعال في المناطق المعرضة لمخاطر عالية.

بالإضافة إلى ذلك، تدرس الحكومة البريطانية فرض قيود محلية أكثر صرامة أو حظر بعض المنتجات لمنع الأشخاص من التسبب في اندلاع الحرائق خلال فترات ارتفاع المخاطر، وفقا للبيان.

طائرات بريطانيا الحكومة البريطانية طراز إيه 400 إم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اصحاب المعاشات

اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

ياسر إبراهيم

وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي

إنهاء خدمة فرد شرطة

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

ترشيحاتنا

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة.. أفعال نبوية تجلب الأجر والثواب وتزيد القرب من الله

مستشفى الحسين الجامعي

تطوير مستشفى الحسين الجامعي.. الرنين المغناطيسي ووحدة الكلى يقتربان من دخول الخدمة| صور

مسجد جديد

اليوم الجمعة.. الأوقاف تفتتح 19 مسجدا في عدد من محافظات الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد