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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء البولندي: نتطلع إلى أن نصبح بوابة الهند إلى أوروبا

دونالد توسك
دونالد توسك
أ ش أ

قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إن بولندا تتطلع إلى أن تصبح بوابة إلى أوروبا أمام الشركات الهندية، في حين يمكن للهند أن تكون بوابة إلى آسيا أمام الشركات البولندية؛ داعيا في الوقت ذاته إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.

وقال توسك خلال منتدى أعمال بولندي-هندي في نيودلهي: "نريد أن تكون بولندا بوابة إلى أوروبا للشركات القادمة من الهند، وأن تكون الهند بوابة للشركات البولندية نحو آسيا".

وأشار توسك إلى أن بولندا والهند تمتلكان الخبرات اللازمة للتعاون في مجالات تعد من أكثر قطاعات الاقتصاد الحديث تطورا، بما في ذلك التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والذكاء الاصطناعي، وقطاع الفضاء، بحسب وكالة الأنباء البولندية /باب/.

وفي كلمته أمام المنتدى، لفت توسك إلى أن البلدين يتشاركان تجارب في التنمية الاقتصادية، ويؤمنان بأن "ريادة الأعمال والمعرفة والتقنيات الجديدة تُغير وجه المجتمع".

كما أوضح توسك أن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وما صاحبها من هشاشة في سلاسل توريد الطاقة والمواد الخام والتكنولوجيا، تفرض على بولندا بناء علاقات مرنة ومتنوعة مع عدد من الدول، مما يجعل الهند شريكا يحظى بأهمية خاصة.

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بولندا

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