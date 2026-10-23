القبض على إمرأة بعد إطلاقها للنار على ضابط شرطةبأمريكا

نجحت أجهزة الأمن الأمريكية في القبض على امرأة تبلغ من العمر 27 عاماً، وذلك على خلفية إصابة ضابط شرطة بالرصاص في وسط مدينة نوتنجهامشير.

وقد وُجِّهت إلى عائشة زمان، من منطقة "هايسون جرين"، تهمة حيازة سلاح ناري محظور بقصد ارتكاب جريمة جنائية. ومن المقرر أن تمثل أمام قضاة المدينة يوم الجمعة.

وذكرت شرطة نوتنجهامشير أن الضابط أُصيب برصاصة في قدمه بعد اقترابه من مشتبه بهما عند موقف للحافلات في شارع "أنجل رو" في الساعة 4:50 من صباح يوم الأحد.

ولا يزال الضابط يتلقى العلاج في المستشفى، وحالته مستقرة.

كما تم اعتقال أشخاص آخرين على صلة بالحادث، وهم رجلان (يبلغان من العمر 24 و30 عاماً) وامرأتان (تبلغان من العمر 25 و21 عاماً)، وذلك للاشتباه في تورطهم في مساعدة أحد الجناة.

بالإضافة إلى ذلك، أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 33 عاماً، للاشتباه في حيازتهما سلاحاً نارياً بقصد تعريض حياة الآخرين للخطر، ومساعدة أحد الجناة. ولا يزال هؤلاء جميعاً رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث ضابط الشرطة وهو مستند إلى مدخل مطعم "تاكو بيل" للوجبات السريعة، بينما كان أحد المارة يمسك بقدمه العارية ويرفعها في الهواء.

كما ظهر في موقع الحادث بشارع "أنجل رو" في نوتنجهامشر ما يبدو أنه سلاح ناري.

وظهر في صور التُقطت في موقع الحادث ما بدا أنه بندقية صيد ذات ماسورتين قصيرتين (بندقية مقصوصة).

وقال كبير المحققين ريتش بول: "نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر الجمهور".

وأضاف: "نحن نقدر كثيراً الدعم الكبير الذي أُبدي تجاه الضابط المصاب".

وتابع: "نواصل تقديم الدعم له بينما يتلقى المزيد من العلاج في المستشفى، ونحرص على إطلاعه وعائلته باستمرار على آخر مستجدات هذا التحقيق".