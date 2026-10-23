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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفارة باكستان في مصر تحتفل بمرور 500 عام على العصر المغولي وتراث فنون الطهي

السفير الباكستاني عامر شوكت
السفير الباكستاني عامر شوكت
أمنية رشاد الجلوي

احتفلت سفارة باكستان بمرور خمسة قرون على قيام الإمبراطورية المغولية في جنوب آسيا، من خلال فعالية سلطت الضوء على إرثها العريق في مجالات العمارة والفنون والثقافة وفنون الطهي. وشهدت الفعالية حضور عدد من السفراء وممثلي وسائل الإعلام وشخصيات مصرية بارزة.

محررة صدى البلد مع السفير الباكستاني عامر شوكت

وفي كلمته، سلط سفير باكستان في القاهرة عامر شوكت،  الضوء على التأثير العميق للإمبراطورية المغولية في تاريخ جنوب آسيا وبصمتها الراسخة في تشكيل الهوية الثقافية الباكستانية. وقد بدأت الحقبة المغولية عام 1526 بانتصار ظهير الدين بابر في معركة بانيبات الأولى، وشهدت إنجازات بارزة في مجالات الحكم والعمارة والفنون والتبادل الثقافي.

وأكد سفير إسلام آباد عظمة التراث المغولي في مدينة لاهور، ولا سيما مسجد بادشاهي وقلعة لاهور وحدائق شاليمار، التي تجسد امتزاج التقاليد الفارسية وتقاليد آسيا الوسطى بالتقاليد المحلية. كما أشار إلى اللغة الأردية والشعر والموسيقى وفن الخط والرسم المصغر بوصفها تجليات لهذا التراث الثقافي المشترك.

وشكل التراث المغولي في فنون الطهي محورًا رئيسيًا للاحتفال، حيث شمل أطباق البرياني والقورمة والكباب والشاهي توكراي. وأوضح شوكت أن هذه التقاليد تطورت بفضل المكونات المحلية والأذواق الإقليمية وإبداع أجيال متعاقبة في مجال الطهي. كما أكد أن الطعام في باكستان يجسد معاني الضيافة والأسرة والصداقة، مشيرًا إلى أوجه التشابه الوثيقة مع التقاليد المصرية الأصيلة في حسن استقبال الضيوف وإكرامهم.

وفي معرض حديثه عن العلاقات الباكستانية المصرية، أشار السفير عامر شوكت إلى أن البلدين ينتميان إلى حضارتين عظيمتين، تجسد آثارهما معاني الذاكرة التاريخية والإبداع والتطلعات الإنسانية الخالدة.

وأكدت الفعالية أهمية الحوار الثقافي، واحتفت بالإرث المغولي باعتباره تراثًا حيًا يربط بين الشعوب من خلال التاريخ والفنون وفنون الطهي.

محررة صدى البلد مع ملحق الدفاع الباكستاني
سفارة باكستان التراث المغولي فنون الطهي فنون العمارة السفير الباكستاني عامر شوكت التقاليد الفارسية آسيا الوسطى

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