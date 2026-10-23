جابر طايع: نحتاج إلى منتدى مصر كل عام لشرح خطة الوزارات ما تم إنجازه

تحدث دكتور جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف سابقاً، عن تطوير الخطاب الديني ومواكبة قضايا المجتمع.

وقال خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن ما قامت به المؤسسات الدينية من تطوير وتجديد في الخطاب الديني أمر يدعو للفخر والاعتزاز.

وأضاف نثمن دعوة منتدى مصر 2026 لشرح رؤية الوزرارت المختلفة، فتلك الدعوة توضح مدى حرص الرئيس السيسي على مشاركة الانجازات مع المواطنين على أرض الواقع.

وتابع: نحتاج إلى أن يكون هناك منتدى مصر كل عام لشرح خطة الوزارات ما تم إنجازه على أرض الواقع خلال تلك الفترة.

وشدد على أن وزارة الأوقاف تعمل بجد واجتهاد مع دار الإفتاء والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، من أجل العمل والارتقاء بالمواطن المصري.