استمرارا للتصعيد الاسرائيلي.. قصف مدفعي وإحراق وتفجيرات في جنوب لبنان

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها في عدد من المناطق جنوب لبنان، حيث أقدمت على إحراق الأحراج في بلدة القنطرة باتجاه منطقة السلوقي، فيما تعرّضت أطراف بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي أيضا أطراف بلدة برعشيت ووادي السلوقي الواقع بين بلدتي شقرا ومجدل سلم، في إطار استمرار الاعتداءات على المناطق الجنوبية.

وفي سياق متصل، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منطقة "خلة زهير" عند أطراف بلدة كفرشوبا، فيما حلق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء مدينة صور والقرى المجاورة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نفّذت تفجيرا كبيرا بين بلدتي زوطر الشرقية وكفرتبنيت.

تأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، الذي يشمل القصف المدفعي والتحليق المكثف للطائرات المسيّرة وتنفيذ تفجيرات في عدد من البلدات والمناطق الجنوبية، إلى جانب استهداف الأحراج والمساحات الطبيعية؛ ما يزيد من المخاوف بشأن اتساع نطاق الأضرار في المناطق المستهدفة.