الخارجية الصينية: لا "منطقة رمادية" في مسألة تايوان

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن لا وجود لمنطقة رمادية في مسألة تايوان، وأن على الجانب الفلبيني الالتزام بمبدأ الصين الواحدة من خلال أفعال ملموسة.

وأدلت ماو بهذه التصريحات - بحسب وكالة الانباء الصينية "شينخوا" - خلال مؤتمر صحفي دوري في معرض تعليقها على محاولات الفلبين لاستكشاف تعاون أعمق مع منطقة تايوان للتعامل مع ما يُسمى بأنشطة "المنطقة الرمادية" على الرغم من سياسة الصين الواحدة لمانيلا.

وشددت ماو بالقول: "يجب التعامل مع أي تبادلات خارجية تقوم بها منطقة تايوان الصينية من خلال الالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة".