قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تردد القنوات المجانية لإذاعة مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا
ترك المنزل بإرادته.. الأمن يكشف حقيقة فيديو مساومة أب على عودة نجله بالجيزة
المالية: نستهدف خفض أعباء الدين إلى أقل من 70% من الإيرادات بحلول يونيو المقبل
نتنياهو: سندمر حي الخليل بعد استهداف جنودنا في الكمين
الزعرور الأحمر في سانت كاترين.. حكاية كنز جبلي يبحث عنه الجميع وتلاحقه آمال تقوية القلب
المالية: نستهدف توفير حيز مالي أكبر بحلول 2030 دون فرض أعباء جديدة
جيش الاحتلال: مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين في هجوم الخليل
تهدد مستقبل المهنة.. نقيب الأطباء يحذر من التوسع العشوائي في كليات الطب
جوتيريش يلقي كلمة في جامعة القاهرة.. غداً
منتدي مصر2026.. وزير المالية: وضع سقوف مرنة ومستهدفات لإدارة الدين الخارجي
وزيرا خارجية مصر و باكستان يبحثان احتواء التصعيد الإيراني الأمريكي
السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف خميس مشيط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي ويطرد موظفيه من داخله

إغلاق المسجد الإبراهيمي
إغلاق المسجد الإبراهيمي
خاطر عبادة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة أمام المصلين المسلمين، وأجبرت موظفيه وسدنته التابعين لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية على مغادرته ومنعتهم من البقاء داخله.


انتهاك لحرمة المقدسات


وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" إغلاق المسجد وطرد كوادره، واعتبرت الخطوة انتهاكاً صارخاً لحرمة المقدسات الإسلامية واعتداءً على حرية العبادة التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية.

 

سياسة تهويد وفرض للتقسيم الزماني والمكاني


وأكدت الوزارة أن إغلاق المسجد ومنع إقامة الصلاة فيه وإبعاد طواقمه يأتي ضمن سياسة التهويد والتضييق الممنهجة التي يمارسها الاحتلال، بهدف فرض السيطرة الكاملة على الحرم وتكريس تقسيمه زمانياً ومكانياً، وتجريده من إدارته الإسلامية الشرعية.

وأكدت أن الحرم الإبراهيمي، بكافة أروقته وساحاته، وقف إسلامي خالص، وأن الإجراءات والمخططات التي تستهدفه وموظفيه وسدنته لن تغير من هويته الإسلامية والتاريخية.

وحذرت الأوقاف الفلسطينية من تداعيات تكرار الانتهاكات والاعتداءات على الطواقم الدينية والمقدسات الإسلامية.

كما طالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لرفع يدها عن المقدسات الإسلامية ووقف الإجراءات التي تمس مشاعر المسلمين.

يأتي التصعيد الإسرائيلي بعد ساعات من هجوم مسلح استهدف حاجزا عسكريا إسرائيليا عند المدخل الغربي لمدينة الخليل، وأسفر عن إصابة 6 جنود إسرائيليين واستشهاد المنفذين، أعقبه فرض حصار على الضفة وبدء عملية عسكرية واسعة فيها.

فلسطين الخليل المسجد الإبراهيمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

ترشيحاتنا

محمول

تفاصيل أحدث محمول من هونر العالمية

بي واي دي سي ليون 5 2026

أسعار بي واي دي سي ليون 5 موديل 2026 في السعودية

اخبار السيارات

أخبار السيارات | شاومي SU7 ألترا تنافس بورشه بقوة 2054 حصان .. مرسيدس مايباخ 2027 الفاخرة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد