الأمن يضبط أبطال فيديو الحركات الاستعراضية بالدراجات النارية في قليوب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائدي دراجتين ناريتين، ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء السير برعونة وأداء حركات استعراضية بأحد الطرق في محافظة القليوبية، بما يعرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

كواليس ضبط المتهمين

وكشفت التحريات أنه عقب رصد الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الدراجتين الناريتين الظاهرتين فيه، وتبين أنهما دون لوحات معدنية، كما جرى تحديد وضبط قائديهما ومستقليهما، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة قليوب.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة يوم 17 من الشهر الجاري، أثناء سيرهم بأحد الطرق بدائرة المركز، مؤكدين أن ذلك كان بقصد الاستعراض.

وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.