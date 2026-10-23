بهدف زيادة المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس وصفتها التحريات بأنها خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تفاصيل ضبط المتهمة

وكشفت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، رصد قيام المذكورة بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس تتنافى مع القيم المجتمعية، وفقًا لما ورد في التحريات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطها.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحتها، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.