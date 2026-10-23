زوجات الدبلوماسيين الأجانب في ضيافة مصر للطيران ضمن مبادرة Welcome to Egypt.. صور

استقبل الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، وفدًا يضم عددا من زوجات الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، في زيارة ميدانية أتاحت الفرصة للتعرف عن قرب على إمكانات الناقل الوطنى، وما يشهده من تطور وتحديث، بما يعكس مكانة مصر الريادية في صناعة النقل الجوي .

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية و الطيران المدني، وضمن مبادرة «Welcome to Egypt»، المقامة تحت رعاية حرم وزير الخارجية،، وحرصًا على تسليط الضوء عن قرب بمنظومة الطيران المدني المصري وما تشهده من مشروعات تطوير وتحديث في مختلف المجالات، وإبراز الدور الريادي الذي يقوم به الناقل الوطني مصر للطيران في دعم جهود الدولة وتنشيط الحركة السياحية.

وتضمنت الزيارة عرض فيلمًا تعريفيًا عن تاريخ انشاء الشركة الوطنية ومراحل تطورها، كما استعرض أبرز المقومات السياحية والحضارية لمصر، وأحدث طائرات أسطول مصر للطيران، أعقبه لقاء مع الطيار أحمد عادل، استعرض خلاله تاريخ الشركة الوطنية ومسيرتها الممتدة، وأبرز محطات تطورها ونجاحاتها، وجهودها المستمرة للتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وخلال اللقاء، ألقى الطيار أحمد عادل الضوء على أبرز النجاحات التي حققتها مصر للطيران مؤخرًا، وفي مقدمتها فوزها بجائزة " الشركة الأكثر تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم" لعام 2026 من مؤسسة Skytrax، إلى جانب تقدمها في التصنيف العالمي لشركات الطيران لتحتل المركز السادس والأربعين عالميًا، بما يعكس ما تبذله الشركة من جهود لتعزيز قدرتها التنافسية والارتقاء بتجربة السفر وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وعقب اللقاء، اصطحب الطيار أحمد عادل الوفد في جولة داخل متحف مصر للطيران، للتعرف على تاريخ الناقل الوطني وما يضمه المتحف من مقتنيات وصور توثق مسيرتها العريقة وتطور أسطولها الجوي عبر العقود، بما يعكس ما تحظى به من مكانة راسخة على المستويين الإقليمي والدولي.

وانتقل بعد ذلك الوفد إلى أكاديمية مصر للطيران للتدريب، حيث كان في استقبالهم الطيار وليد سليمان، رئيس الأكاديمية، والطيار معتز رفعت، مساعد رئيس الأكاديمية. وشملت الجولة التعرف على أحدث منظومات التدريب والتأهيل وما تضمه الأكاديمية من أجهزة محاكاة متطورة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية، إلى جانب إتاحة الفرصة للضيوف لخوض تجارب تعريفية داخل محاكيات قمرة القيادة والضيافة الجوية، للتعرف على طبيعة التدريب العملي والتقنيات المستخدمة في تأهيل الكوادر وفقًا للمعايير الدولية.

كما شملت الجولة زيارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، حيث استقبلت الوفد السيدة سهير موسى ، رئيس مجلس إدارة الشركة، وقدمت عرضًا حول أبرز مشروعات التطوير والتحديث، ومنظومة إعداد وتجهيز الوجبات الجوية، وآليات التشغيل والتنسيق لتلبية متطلبات الرحلات المختلفة، بما يدعم كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن تقديرهم لهذه الجولة التي أتاحت لهم الاطلاع على تاريخ مصر للطيران وإمكاناتها المتقدمة، والتعرف على جوانب التطوير في قطاعاتها المختلفة، مشيدين بحسن الاستقبال والتنظيم، وبما لمسوه من تطور في منظومة التدريب والخدمات الجوية، مؤكدين تقديرهم لمكانة الشركة الوطنية ودورها في تمثيل صورة مصر أمام العالم.

ومن جانبه، أكد الطيار أحمد عادل اعتزاز مصر للطيران بالمشاركة في مبادرة «Welcome to Egypt»، باعتبارها إحدى المبادرات التي تعزز التعاون بين مؤسسات الدولة وتتيح فرصًا للتواصل المباشر مع ممثلي المجتمع الدبلوماسي وأسرهم، والتعريف بما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وحضارية وإمكانات متقدمة في مختلف المجالات.

وأضاف عادل أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لإبراز تاريخ مصر للطيران وخبراتها المتراكمة، وما تشهده من تطوير مستمر على المستويين الفني والتكنولوجي، مؤكدًا حرص الشركة على مواصلة الارتقاء بخدماتها وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يدعم جهود الدولة في الترويج للمقصد السياحي المصري وتشجيع حركة السياحة الوافدة.

وتأتي الزيارة في إطار أهداف مبادرة «Welcome to Egypt»، التي ترعاها السيدة حرم وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لتعريف ممثلي المجتمع الدبلوماسي وأسرهم بمقومات الدولة المصرية وإمكاناتها في مختلف المجالات، وإبراز خبراتها وكفاءاتها الوطنية، بما يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية لمصر والترويج لمقصدها السياحي على المستوى الدولى.