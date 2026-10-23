خبير: منتدى مصر منصة حوارية استراتيجية لمواجهة الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة

أكد الدكتور أحمد سليم أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة عين شمس أن منتدى مصر 2026 يعد منصة حوارية استراتيجية بالغة الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة، موضحا أنه يجمع بين صُنّاع القرار والخبراء وممثلي المجتمع تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد» لفتح حوار مجتمعي شفاف يضع أولويات التنمية ويصيغ حلولاً عملية لمشكلات المواطنين.

وأضاف سليم في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المنتدى يركز على ملفات هيكلية تشمل: تأمين قطاع الطاقة، تحفيز بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل، إدارة الدين وموارد النقد الأجنبي، وتسريع خطوات التحول الاقتصادي لرفع كفاءة الاقتصاد القومي ومرونته.

وأشار إلى أن المنتدى يسهم في إبراز التطور في البنية التحتية والتشريعية، والترويج لموقع مصر المحوري والفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية والمشروعات القومية كالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يعزز دور مصر كبوابة رئيسية للتجارة والاستثمار في المنطقة.

وحول أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الدكتور أحمد سليم أن المنتدى يسلط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، المشروعات الصناعية القائمة على تعميق المكون المحلي، والفرص الواعدة في مجالات اللوجستيات، الاتصالات، والتطوير العقاري والتنموي، مضيفا أن المنتدى يعزز مستوى الشفافية ويستعرض الرؤية الحكومية الواضحة والالتزام بالاستقرار الاقتصادي والتمكين للقطاع الخاص، مما يوجه رسالة طمأنة قوية للمستثمرين الدوليين حول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو.

وحول القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات، أوضح أنه في مقدمة أولويات القطاعات للجذب الاستثماري: الطاقة والطاقة المتجددة: لدعم التحول الأخضر وتأمين الاحتياجات، الصناعة: لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات، التكنولوجيا والاتصالات: لتعزيز التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، والسياحة: باعتبارها قاطرة رئيسية للنمو السريع وتوفير النقد الأجنبي.