قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على غزة واعتقال خطيب الأقصى و3 آخرين بالخليل
الخارجية الألمانية: اضطرابات الملاحة قد تؤدي إلى مجاعة في دول الجنوب العالمي
المالية: خفضنا الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 6 مليارات دولار خلال 3 سنوات
نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
فرنسا تتأهب.. إغلاق شركات ومعارض كبرى قبل "سبت الغضب"
نتنياهو يتوعد بتدمير حي فلسطيني في الخليل وإخلاء سكانه.. ماذا حدث؟
وزير المالية: وفرنا 7 إلى 8 مليارات جنيه بعد ترشيد استهلاك الغاز والوقود 20%
مع هبوب العاصفة أوستن.. إلغاء رحلات جوية في بريطانيا
رابط موقع تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق
مصرع 12 شخصا وإصابة 20 آخرين في تصادم حافلتين جنوب غربي باكستان
موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خبير: منتدى مصر منصة حوارية استراتيجية لمواجهة الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
أ ش أ

أكد الدكتور أحمد سليم أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة عين شمس أن منتدى مصر 2026 يعد منصة حوارية استراتيجية بالغة الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة، موضحا أنه يجمع بين صُنّاع القرار والخبراء وممثلي المجتمع تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد» لفتح حوار مجتمعي شفاف يضع أولويات التنمية ويصيغ حلولاً عملية لمشكلات المواطنين.

وأضاف سليم  في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط  أن المنتدى يركز على ملفات هيكلية تشمل: تأمين قطاع الطاقة، تحفيز بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل، إدارة الدين وموارد النقد الأجنبي، وتسريع خطوات التحول الاقتصادي لرفع كفاءة الاقتصاد القومي ومرونته.

وأشار إلى أن المنتدى يسهم في إبراز التطور في البنية التحتية والتشريعية، والترويج لموقع مصر المحوري والفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية والمشروعات القومية كالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يعزز دور مصر كبوابة رئيسية للتجارة والاستثمار في المنطقة.

وحول أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الدكتور أحمد سليم أن المنتدى يسلط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، المشروعات الصناعية القائمة على تعميق المكون المحلي، والفرص الواعدة في مجالات اللوجستيات، الاتصالات، والتطوير العقاري والتنموي، مضيفا أن المنتدى يعزز مستوى الشفافية ويستعرض الرؤية الحكومية الواضحة والالتزام بالاستقرار الاقتصادي والتمكين للقطاع الخاص، مما يوجه رسالة طمأنة قوية للمستثمرين الدوليين حول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو.

وحول القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات، أوضح أنه في مقدمة أولويات القطاعات للجذب الاستثماري: الطاقة والطاقة المتجددة: لدعم التحول الأخضر وتأمين الاحتياجات، الصناعة: لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات، التكنولوجيا والاتصالات: لتعزيز التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، والسياحة: باعتبارها قاطرة رئيسية للنمو السريع وتوفير النقد الأجنبي.

الدكتور أحمد سليم منتدى مصر 2026 بيئة الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

ترشيحاتنا

سعر الذهب

بدون تغيير.. سعر الذهب في السعودية الآن

سعر الدولار

ثابت بدون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

قطاع المشروعات الصغيرة

مصطفى حسن: تأهيل الشباب على ريادة الأعمال من خلال الدعم الفني وبرامج التدريب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد