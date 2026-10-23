أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والجيش الرواندي المقرر لها غدًا السبت في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم لزيه الأساسي المكوَّن من "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

تفاصيل الاجتماع الفني للقاء الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وفي المقابل، سيرتدي فريق الجيش الرواندي زيه الأساسي المكون من "القميص باللونين الأبيض والأسود والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من عبد الله حسين القائم بأعمال المدير الإداري، ومحمد عبد الرحيم إداري الفريق، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومحمد حسني مسؤول المهمات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجيش الرواندي في الثامنة مساء غدٍ السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك سبق أن فاز على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ستاد أماهورو في كيجالي.