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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليونان تقر حظر استخدام السوشيال ميديا للأطفال دون 15 عاما

تطبيقات السوشيال ميديا
تطبيقات السوشيال ميديا
خاطر عبادة

وافق البرلمان اليوناني، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً، وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثيرها على صحة وسلامة القاصرين.

الحظر يدخل حيز التنفيذ 2027

ووفقاً لوكالة رويترز، من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027.

وكانت أستراليا أول دولة تصدر تشريعاً للحد من استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، فيما ألغى المجلس الدستوري الفرنسي قانوناً مماثلاً صدر في أغسطس الماضي.

مهلة شهرين ونصف للمنصات للتحقق من الأعمار

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن أمام منصات التواصل الاجتماعي مهلة شهرين ونصف لإيجاد آلية للتحقق من أعمار المستخدمين مع حماية خصوصيتهم.

وتعد اليونان واحدة من بين سبع دول في الاتحاد الأوروبي تسعى بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية لإيجاد حل للتحقق من العمر.

وأكدت الحكومة اليونانية أنها تقف إلى جانب الآباء للحد من ظاهرة "التصفح اللامتناهي" التي تحرم الأطفال من النوم والتركيز والوقت الذي يقضونه مع أصدقائهم.

اليونان حظر وسائل التواصل للأطفال السوشيال ميديا

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