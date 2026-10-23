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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتسلم خطاب تخصيص قطعة أرض في أسيوط الجديدة

الزمالك
الزمالك
عمرو مصطفى

تسلّم نادي الزمالك خطاب تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 فدانًا بمدينة أسيوط الجديدة، تمهيدًا لإنشاء فرع جديد للنادي، يضم منشآت رياضية واجتماعية لخدمة أعضاء النادي ومحبيه في محافظة أسيوط ومحافظات الصعيد.
 

الزمالك يتسلم خطاب تخصيص قطعة أرض في أسيوط

ومن المقرر أن يكون الفرع الجديد ناديًا اجتماعيًا رياضيًا، دون تحمّل نادي الزمالك أي تكاليف إنشائية، وفقًا لتفاصيل التخصيص.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية مجلس إدارة نادي الزمالك للتوسع في إنشاء فروع جديدة، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأعضاء، بما يعزز حضور النادي في مختلف المحافظات.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد تقدم بطلب التخصيص منذ عامين قبل أن يحصل على موافقة الجهات المعنية بتخصيص 20 فدانا في مدينة أسيوط الجديدة لإنشاء الفرع.

وكان النادي قد تسلّم أرض فرع أكتوبر، التي يجري العمل على إنشائها، في إطار خطة التوسع وتطوير البنية التحتية للنادي

أرض فرع أكتوبر الزمالك أسيوط أسيوط الجديدة

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