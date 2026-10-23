حقوق القاهرة تحصد المركز الثاني في المرافعات الحضورية بالمحكمة الصورية العربية الإقليمية لحقوق الإنسان

حققت كلية الحقوق بجامعة القاهرة المركز الثاني في المرافعات الحضورية بالمحكمة الصورية العربية الإقليمية لحقوق الإنسان في نسختها الثانية لعام 2026، التي استضافها معهد الدوحة للدراسات العليا بقطر، بمشاركة 68 جامعة من 16 دولة عربية.

وجاءت مشاركة فريق الكلية تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، وبإشراف الدكتور سامي عبد الباقي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، في إطار حرص الجامعة على تنمية المهارات التطبيقية لطلابها وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات القانونية الإقليمية والدولية.

وتُعد المحكمة الصورية العربية الإقليمية لحقوق الإنسان من المسابقات القانونية المتخصصة التي تستهدف تنمية مهارات البحث والتحليل القانوني وإعداد المذكرات وتقديم المرافعات الشفوية، وينظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ويستضيفها معهد الدوحة للدراسات العليا، وتُجرى منافساتها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وضم فريق كلية الحقوق الطالبات شيماء أحمد أنور، بمرحلة الدراسات العليا، وندى سليمان أحمد، ويسرا أشرف عبد العظيم، بالفرقة الرابعة، حيث قدمن أداءً متميزًا في المرافعات الحضورية، عكس قدرتهن على التحليل القانوني وصياغة الحجج وتقديم الدفوع بأسلوب علمي ومنهجي.

وتولى إعداد الفريق وتدريبه أكاديميًا الدكتورة إلهام مبروك، أستاذ القانون التجاري المساعد، والأستاذة إسراء رفاعي، المدرس المساعد بقسم القانون الدولي الخاص، والدكتور حمدي مكرم، المدرس بقسم تاريخ القانون وفلسفته، بمشاركة عدد من الطلاب ذوي الخبرات السابقة في المحاكمات الدولية، وهم ندى محمد، وعمر أحمد، ومحمد سليمان.

يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود جامعة القاهرة لتعزيز الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وإتاحة الفرص أمام طلابها لاكتساب الخبرات القانونية والمهنية، وتنمية مهارات التفكير النقدي والمرافعة والدفاع عن الحقوق.