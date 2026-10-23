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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال أسبوع

"الزراعة"
"الزراعة"

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، خلال الفترة من 16 حتى 22 أكتوبر الحالي.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أبرز أنشطتها وجهود قطاعاتها المختلفة خلال أسبوع، والتي شملت بحث تحديد أسعار عادلة لتوريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية للموسم الجديد، وتكثيف الاستعدادات للموسم الزراعي الشتوي، ودعم الثروة الحيوانية والداجنة، وتعزيز الخدمات البيطرية والإرشادية، إلى جانب التوسع في التعاون الإفريقي والدولي ودعم الاستثمار الزراعي والحيواني.

وشملت أنشطة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحث تحديد أسعار عادلة لتوريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية للموسم الجديد، والمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور بسلطنة عمان.

كما تلقى الوزير تقريرا حول جهود قطاع الخدمات الزراعية، تضمن تكثيف الاستعدادات للموسم الزراعي الشتوي، ومتابعة الجهود المبذولة لدعم المزارعين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وفي إطار جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أصدرت الوزارة 359 ترخيص تشغيل لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان خلال النصف الأول من أكتوبر.

وشملت الجهود المرور على 527 منشأة لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية، مع ضبط 193 منشأة مخالفة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية الناتجة عن المجازر المعتمدة، بإنتاج نحو 3816 طنًا من المنتجات الناتجة عن إعادة تدوير تلك المخلفات.

وكثفت وزارة الزراعة استعداداتها للموسم الزراعي الشتوي، مع متابعة المجمعات الخدمية والإرشادية التابعة لها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يسهم في تعزيز وصول الخدمات الزراعية والإرشادية إلى المزارعين في القرى المستهدفة.

وفي مجال الإرشاد الزراعي، تم عقد 101 ندوة إرشادية في 18 محافظة، استفاد منها 1395 مزارعًا، إلى جانب المشاركة في المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية بواحة سيوة، في إطار دعم قطاع التمور وتعزيز فرص تسويق المنتجات الزراعية المصرية.

وفي إطار تطوير صناعة المبيدات الزراعية وتعزيز الرقابة على تداولها، نظمت لجنة مبيدات الآفات الزراعية الدورة التدريبية الثالثة لتأهيل مديري مصانع المبيدات، بمشاركة 48 مدير مصنع، بهدف رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع وتعزيز الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة للصناعة.

كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان «الإدارة المتكاملة لآفات النباتات الطبية والعطرية وتعظيم القيمة التصديرية»، لدعم الإنتاج الآمن ورفع القيمة المضافة للمحاصيل التصديرية.

وفي سياق تكثيف الرقابة على منافذ تداول المبيدات، أسفرت حملات التفتيش عن ضبط 12 ألف عبوة مبيدات مخالفة.

وعلى صعيد التعاون الألريقي، اختتمت وزارة الزراعة البرنامج التدريبي «تنمية المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا»، في إطار دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال الاستزراع السمكي.

كما شارك مركز بحوث الصحراء في المؤتمر الدولي حول الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود في إفريقيا، بينما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في الملتقى التوظيفي الأول لقسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة.

وشارك المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة في احتفالية اليوم العالمي للمرأة الريفية، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بمدينة نصر، تقديرًا لدور المرأة الريفية في دعم التنمية الزراعية والإنتاج.

وفي إنجاز بحثي جديد، حصل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية على الاعتماد الدولي وفق أربع مواصفات قياسية عالمية، بما يدعم جودة الأداء البحثي والتطبيقي ويعزز الالتزام بالمعايير الدولية.

أما فيما يخص دعم الاستثمار وتطوير قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، افتُتحت فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض الدولي لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك «أجرينا 2026»، بمشاركة 685 عارضًا من 24 دولة؛ بما يعكس أهمية المعرض في تعزيز تبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وتضمنت أبرز المؤشرات المعلنة خلال الأسبوع الماضي إنتاج مصر السنوي من التمور، الذي يبلغ نحو 2.2 مليون طن.

المركز الإعلامي لوزارة الزراعة استصلاح الأراضي استراتيجية الدولة

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