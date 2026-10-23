الأهلي يجس نبض إنبي لضم أحمد كالوشا في يناير.. خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن بدء تحركات من جانب إدارة القلعة الحمراء لجس نبض مسؤولي نادي إنبي، بشأن إمكانية التعاقد مع أحمد كالوشا، مدافع الفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، بناءً على رغبة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأحمر.

الأهلي يجس نبض إنبي لضم أحمد كالوشا

وأكد المصدر أن عموتة أبدى تحفظات واضحة على مستوى الخط الخلفي للأهلي خلال الفترة الأخيرة، في ظل الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في عدد من المباريات، والتي أثرت على نتائج الفريق وأثارت علامات استفهام حول قدرة بعض العناصر على تقديم المستوى المطلوب.

وأوضح أن التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3 في الدوري الممتاز زاد من مخاوف الجهاز الفني بشأن الحالة الدفاعية للفريق، خاصة مع ظهور ياسين مرعي وأشرف داري بمستوى متراجع خلال اللقاء، إلى جانب الملاحظات الفنية التي رصدها عموتة على أداء المدافعين في المباريات السابقة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني يرغب في تدعيم الخط الخلفي بعناصر قادرة على منح الفريق المزيد من الصلابة الدفاعية، وهو ما دفع إدارة الأهلي إلى التحرك لاستطلاع موقف إنبي من إمكانية الاستغناء عن أحمد كالوشا، والتعرف على الشروط المالية المطلوبة لإتمام الصفقة.

وأضاف أن التحركات الحالية تأتي في إطار دراسة الخيارات المتاحة لتدعيم الدفاع خلال الميركاتو الشتوي، على أن تتحدد الخطوات المقبلة وفقًا لموقف نادي إنبي، ومدى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن المقابل المالي وشروط انتقال اللاعب.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن تدعيم الخط الخلفي يمثل أحد الملفات المطروحة أمام إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة عموتة في معالجة الأخطاء الدفاعية واستعادة التوازن، بما يساعد الفريق على مواصلة المنافسة على البطولات خلال الموسم الحالي.