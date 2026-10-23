مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة في إطلاق نار قرب الخليل

قُتل جنديان إسرائيليان وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم /الجمعة/، في إطلاق نار استهدف نقطة تفتيش عسكرية قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، فيما قتل الجيش الإسرائيلي منفذي الهجوم، وهما فلسطينيان، عقب اشتباك استمر أكثر من 20 دقيقة، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكر الجيش الإسرائيلي - عقب تحقيق أولي - أنه يعتقد أن منفذي الهجوم كانا يخططان لتنفيذ هجوم أوسع يستهدف إسرائيليين على الطريق رقم 35، لكنهما أدركا تعذر وصولهما إلى الطريق، فقررا إطلاق النار على نقطة التفتيش المؤقتة.

وكان منفذا الهجوم قد وصلا بالسيارة إلى نقطة التفتيش، التي أقامها الجيش عند مخرج مدينة الخليل؛ حيث كان الجنود يجرون عمليات تفتيش روتينية للسيارات الفلسطينية المغادرة للمدينة.