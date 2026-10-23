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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زوجات الدبلوماسيين الأجانب في ضيافة مصر للطيران ضمن مبادرة Welcome to Egypt

زوجات الدبلوماسيين الأجانب
زوجات الدبلوماسيين الأجانب
أ ش أ

 استقبل الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، وفدًا يضم عددًا من زوجات الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى مصر، في زيارة ميدانية للتعرف على إمكانات الناقل الوطني ومشروعات التطوير والتحديث، وذلك في إطار مبادرة «Welcome to Egypt»، المقامة تحت رعاية حرم وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وبالتعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية والطيران المدني.

واستهلت الزيارة بعرض فيلم تعريفي عن تاريخ مصر للطيران ومراحل تطورها، استعرض أبرز المقومات السياحية والحضارية لمصر وأحدث طائرات أسطول الشركة، أعقبه لقاء مع الطيار أحمد عادل، تناول خلاله تاريخ الشركة ومسيرتها وأبرز محطات تطورها ونجاحاتها، وجهودها المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وسلط عادل الضوء على أبرز النجاحات التي حققتها الشركة مؤخرًا، وفي مقدمتها فوزها بجائزة «الشركة الأكثر تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم» لعام 2026 من مؤسسة «Skytrax»، إلى جانب تقدمها في التصنيف العالمي لشركات الطيران واحتلالها المركز السادس والأربعين عالميًا، بما يعكس جهودها لتعزيز قدرتها التنافسية وتحسين تجربة السفر وفقًا للمعايير الدولية.

وعقب اللقاء، اصطحب عادل الوفد في جولة داخل متحف مصر للطيران، للتعرف على تاريخ الناقل الوطني ومقتنياته وصوره التي توثق مسيرته وتطور أسطوله الجوي عبر العقود.

كما زار الوفد أكاديمية مصر للطيران للتدريب، حيث استقبله الطيار وليد سليمان، رئيس الأكاديمية، والطيار معتز رفعت، مساعد رئيس الأكاديمية. وتضمنت الجولة التعرف على منظومات التدريب والتأهيل وأجهزة المحاكاة المتطورة المخصصة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية، إلى جانب خوض تجارب تعريفية داخل محاكيات قمرة القيادة والضيافة الجوية، للاطلاع على طبيعة التدريب العملي والتقنيات المستخدمة في تأهيل الكوادر وفقًا للمعايير الدولية.

وشملت الزيارة - أيضا - شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، حيث استقبلت الوفد سهير موسى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وقدمت عرضا حول مشروعات التطوير والتحديث، ومنظومة إعداد وتجهيز الوجبات الجوية، وآليات التشغيل والتنسيق لتلبية متطلبات الرحلات المختلفة، بما يدعم كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن تقديره للجولة التي أتاحت له التعرف على تاريخ مصر للطيران وإمكاناتها وجوانب التطوير في قطاعاتها المختلفة، مشيدا بحسن الاستقبال والتنظيم والتطور في منظومتي التدريب والخدمات الجوية، ومؤكدًا تقديره لمكانة الشركة ودورها في تمثيل مصر أمام العالم.

من جانبه، أكد الطيار أحمد عادل اعتزاز مصر للطيران بالمشاركة في مبادرة «Welcome to Egypt»، باعتبارها إحدى المبادرات التي تعزز التعاون بين مؤسسات الدولة، وتتيح التواصل المباشر مع ممثلي المجتمع الدبلوماسي وأسرهم، والتعريف بالمقومات السياحية والحضارية لمصر وإمكاناتها في مختلف المجالات.

وأضاف أن الزيارة تمثل فرصة لإبراز تاريخ مصر للطيران وخبراتها المتراكمة وما تشهده من تطوير مستمر على المستويين الفني والتكنولوجي، مؤكدا حرص الشركة على مواصلة الارتقاء بخدماتها وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يدعم جهود الدولة في الترويج للمقصد السياحي المصري وتشجيع السياحة الوافدة.

تأتي الزيارة في إطار أهداف مبادرة «Welcome to Egypt»، التي ترعاها حرم وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لتعريف ممثلي المجتمع الدبلوماسي وأسرهم بمقومات الدولة المصرية وإمكاناتها وخبراتها الوطنية في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية لمصر والترويج لمقصدها السياحي دوليا.

الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة مصر للطيران

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