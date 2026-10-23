ضبط زوجين بالدقهلية لاتهامهما باستغلال البث المباشر لاستجداء المتابعين وتحقيق أرباح مالية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص وزوجته باستغلال البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى استجداء المتابعين بصورة مبتذلة تتنافى مع القيم المجتمعية وحثهم على إرسال الهدايا الرقمية لهما بقصد تحقيق مكاسب مادية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية ، وضُبط بحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.