بمشاركة 18 فريقًا.. مهرجان لصيد الأسماك بنادي الصيد المصرى بالإسكندرية

نظم نادي الصيد المصري بالإسكندرية مهرجان صيد الأسماك، بمشاركة عشرات المتسابقين من مختلف الفئات العمرية من الجنسين، وذلك في إطار الأنشطة الرياضية التي ينظمها النادي لتشجيع هواية الصيد وتنمية مهارات ممارسيها، بالتزامن مع ختام موسم 2026-2027.

وقال المهندس عصام حسين سعيد، رئيس لجنة الصيد بالنادي، إن المهرجان شهد مشاركة 18 فريقًا في مسابقة صيد الأسماك من المراكب بالبحر، باستخدام طرق الصيد المختلفة، التي تشمل الجر والكاستنج والجيجنج والتسقيط، إلى جانب مشاركة 40 متسابقًا في مسابقة الصيد على أرصفة النادي.

وأضاف أن المهرجان يستهدف تنمية رياضة الصيد وتشجيع ممارستها بين مختلف الأعمار، من خلال إتاحة الفرصة أمام المشاركين للتنافس في أجواء يسودها الالتزام والروح الرياضية، بهدف تحقيق أكبر حصيلة من الأسماك والفوز بالجوائز المخصصة للمسابقة.

وأوضح رئيس لجنة الصيد أن المهرجان يُعد تقليدًا سنويًا يحرص النادي على تنظيمه منذ أكثر من 25 عامًا، بهدف نشر هواية الصيد وتعزيز المشاركة في الأنشطة البحرية، مشيرًا إلى أن النادي ينظم أيضًا عددًا من المهرجانات والفعاليات الرياضية، من بينها رياضات الشراع والكاياك والسباحة بالزعانف.

وأشار إلى أن النادي يتيح كذلك مدرسة مجانية لتعليم الصيد خلال فصل الصيف، في إطار جهوده لنشر هذه الرياضة وإتاحة الفرصة أمام الراغبين في تعلمها واكتساب مهاراتها.

تاريخ رياضي

ويُذكر أن نادي الصيد المصري بالإسكندرية تأسس عام 1938، وحقق لاعبوه 18 ميدالية عالمية في الرماية، إلى جانب حصد عشرات المراكز الأولى في بطولات الجمهورية والبطولات العربية، فضلًا عن عضويته في 17 اتحادًا رياضيًا.