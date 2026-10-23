محافظ الإسكندرية يشهد تدشين مسار سفينة أرويا كروز من ميناء الإسكندرية

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في حفل تدشين مسار سياحي جديد لسفينة «أرويا كروز» التابعة لشركة كروز السعودية، انطلاقًا من ميناء الإسكندرية، بحضور السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، و طه ناظر، الرئيس التنفيذي لشركة كروز السعودية، وعدد من قيادات قطاعي السياحة والنقل البحري.

ويأتي تدشين المسار الجديد في إطار تعزيز التعاون السياحي بين مصر والمملكة العربية السعودية، ودعم سياحة الرحلات البحرية، بما يسهم في تنويع خيارات السفر وزيادة حركة السياحة الوافدة، والاستفادة من المقومات التاريخية والثقافية التي تتمتع بها الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن تدشين المسار الجديد يمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة المدينة على خريطة السياحة البحرية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى ما تمتلكه الإسكندرية من مقومات تاريخية وحضارية وموقع جغرافي متميز يؤهلها لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم.

وأضاف أن تنشيط سياحة الرحلات البحرية يتيح فرصًا جديدة لتنويع التجارب السياحية المقدمة للزوار، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات السياحية والاقتصادية للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن التعاون المشترك في المجال السياحي يعكس قوة الروابط بين البلدين، ويفتح آفاقًا جديدة للشراكات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز التبادل السياحي والثقافي بين الشعبين.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم المسار الجديد في تعزيز التعاون السياحي بين الجانبين، وترسيخ مكانة الإسكندرية بوصفها بوابة سياحية مهمة على البحر المتوسط، بما ينعكس إيجابيًا على القطاع السياحي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.

وتواصل محافظة الإسكندرية دعم الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة السياحية وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في إبراز المقومات السياحية للمدينة، ودعم الاقتصاد المحلي، وترسيخ مكانتها وجهةً متميزة للسياحة الثقافية والبحرية على المستويين الإقليمي والدولي.