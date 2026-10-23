وزير الاستثمار يدعو الشباب لاكتساب الخبرات قبل تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ

دعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، اليوم الجمعة، الشباب لاكتساب المزيد من الخبرات قبل تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وشدد وزير الاستثمار - خلال جلسة "عروض رواد الأعمال" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 - على دور الشباب وانخراطهم في العمل واكتساب المزيد من الخبرات لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل ولتحقيق تطلعاتهم بصورة ناجحة ومستدامة.

وأكد وزير الاستثمار على أنه "لا يمكن قياس آراء الشباب في ريادة الاعمال بصورة موحدة، لأن هناك حالات قامت بالعمل في العديد من الشركات من منطلق الحرص على اكتساب الخبرات قبل تحويل الافكار المبتكرة والتطلعات إلى مشروعات حقيقية والناجحة في سوق العمل".

وأشار إلى أن أغلب الشركات التي توجد فيها استدامة في عملية النجاح تسند في الأساس إلى اكتساب العديد من الخبرات لمواجهة التحديات التي تواجهها في الحاضر والمستقبل، مشددا على أن عملية ريادة الاعمال لا تسند في الاساس على وجود فكرة جيدة بل على توافر الحلول المستدامة لإدارة القطاعات المختلفة.