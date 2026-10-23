المطارات الخضراء.. ندوة لمنظمة الطيران الدولية في ضيافة القاهرة

تستضيف الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بقيادة المهندس أيمن عرب، يوم 29 أكتوبر الجاري، فعاليات ندوة منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” للمطارات الخضراء 2026، حيث تعقد بالقاهرة على مدار يومين، بمشاركة نخبة من خبراء ومتخصصي صناعة الطيران من مختلف أنحاء العالم، تحت رعاية وزارة الطيران المدني المصري.

وتهدف الندوة، إلى استعراض الخبرات الواقعية والحلول العملية والرؤى المستقبلية لمستقبل المطارات المستدامة.

ومن المقرر أن يناقش برنامج الندوة عدداً من المحاور الحيوية، تشمل إزالة الكربون والطاقة النظيفة، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، واستدامة العمليات التشغيلية، والبنية التحتية المقاومة للمناخ، مع التركيز على ما يحدث على أرض الواقع وما ينتظر القطاع مستقبلاً.

وتعد هذه الندوة منصة مهمة تجمع الأصوات الفاعلة من جميع قطاعات الطيران لتبادل الخبرات حول التحول نحو مطارات أكثر استدامة وصداقة للبيئة.